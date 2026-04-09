Mathieu Van der Poel dévoile son quotidien, ses habitudes et sa philosophie de course dans un nouveau film Shimano : « This is Home ».

Alors que Mathieu van der Poel s’apprête à tenter de devenir le premier coureur de l’histoire à remporter quatre titres consécutifs à Paris-Roubaix, Shimano dévoile « This is Home », un nouveau court-métrage mettant en scène Mathieu van der Poel, qui offre un accès sans précédent et un aperçu rare des paysages et des rituels quotidiens qui continuent de façonner l’un des athlètes les plus fascinants du cyclisme.

Van der Poel n’avait jamais accordé un accès aussi intime auparavant. À ce sujet, il a déclaré : « Nous avons estimé que c’était le bon moment pour donner une image plus complète de qui je suis. En tant qu’athlète, mais aussi en tant que personne. Shimano a abordé le projet avec beaucoup de respect, ce qui nous a donné la confiance nécessaire pour nous ouvrir un peu plus que d’habitude. Shimano et moi – ainsi que l’équipe – avons une longue histoire commune, ce qui a rendu ce projet tout à fait naturel. »

Seizième épisode de la série « This is Home »

Le film montre Van der Poel parcourant les paysages qui ont façonné sa carrière, profitant de moments de détente avec sa compagne, Roxanne Bertels, et leur chienne, Lola. C’est là que son talent exceptionnel trouve le réconfort et le soutien nécessaires pour atteindre la perfection. Ce sont ces routes qui sont le théâtre de sa préparation. Les kilomètres parcourus sans relâche, les ascensions répétées, le rythme d’un cycliste qui revient sans cesse aux mêmes endroits en quête de la maîtrise. Il s’agit du seizième épisode de la série « This is Home », mettant en vedette Jackson Goldstone (1 million de vues), Tahnée Seagrave (450 000 vues) et d’autres athlètes. Pour Shimano, cette série incarne une philosophie qu’elle partage avec ses athlètes : la performance ne se construit pas en une seule course, mais à travers des milliers de moments passés sur le vélo.

Un talent hors du commun

Issu d’une des familles les plus légendaires du cyclisme, Van der Poel a grandi avec ce sport ancré dans son quotidien. Son grand-père, Raymond Poulidor, incarnait la ténacité. Son père, Adri van der Poel, était l’incarnation même de la discipline. Mais l’héritage n’est pas une fatalité, c’est une responsabilité. Dès son plus jeune âge, Mathieu a démontré sa capacité à donner aux courses un caractère imprévisible. En cyclo-cross, il a dominé les Championnats du monde avec une assurance presque enjouée. La boue devenait un élan. Les obstacles, des invitations.

Sur la route, il a encore évolué. Ses victoires sur des courses mythiques comme Paris-Roubaix ont confirmé son statut non seulement de talent polyvalent, mais aussi de coureur emblématique de son époque. Au Tour de France, il a animé les étapes avec une détermination sans faille. Il courait à l’instinct, mais toujours en gardant le contrôle. Shimano et Mathieu van der Poel collaborent dans le domaine de la recherche et du développement, mettant à profit ses compétences et ses connaissances uniques pour insuffler aux produits phares de la marque cette touche personnelle qui fait toute la différence. Tout est une question de constance. Comme le dit Mathieu van der Poel lui-même : « La constance vous aide à faire pleinement confiance à votre équipement, ce qui vous permet de vous concentrer entièrement sur la course. À ce niveau, ce genre de confiance est essentiel pour prendre des décisions rapides et instinctives. »

La production vidéo