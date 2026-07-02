Le 19 juillet, 16 000 cyclosportifs s’élanceront pour l’Étape du Tour de France 2026 entre le Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez, dont plusieurs personnalités.

L’événement est devenu une tradition, un rendez-vous incontournable qui suscite les convoitises et aiguise les appétits. La 34e édition de L’Étape du Tour de France se déroulera le dimanche 19 juillet. Elle s’élancera du Bourg d’Oisans pour rejoindre l’Alpe d’Huez. Bien sûr, parmi les 16 000 engagés (29% d’étrangers venus de 79 pays différents), de nombreux seront là pour performer, briguer même la succession de Victor Vidal (France) et Stéphanie Meider (Allemagne), qui s’étaient imposés, l’an dernier, lors d’une étape reliant Albertville à La Plagne. Pour lever les bras en fin de journée, il faudra cette fois notamment avaler trois cols mythiques de la Grande Boucle : la Croix de Fer (Hors Catégorie), le Télégraphe (1ère catégorie), le Galibier (Hors Catégorie) et une arrivée à l’Alpe d’Huez par le col de Sarenne (Hors Catégorie).

Au-delà de l’ambition de victoire ou de podium, tous les participants avec un dossard dans le dos, compétiteurs ou un peu moins, seront surtout animés par la quête du plaisir et la volonté de relever un défi, sur un parcours mythique des Alpes, théâtre de la 20e étape du prochain Tour de France. Rouler dans les mêmes conditions que le peloton professionnel, sur 170 km de routes fermées, six petits jours avant le Maillot Jaune et ses prétendants, un programme qui a attiré de nombreux sportifs pour qui le cyclisme n’est souvent qu’un compagnon d’entraînement.

Mathieu Blanchard et Mathis Desloges au départ

C’est notamment le cas de Mathieu Blanchard, connu du grand public pour sa participation à Koh-Lanta en 2019 mais qui s’est surtout fait un nom pour ses immenses performances en ultra-trail. Notamment vainqueur de la Diagonale de Fous en 2024 et avide d’aventures extrêmes en tous genres, il se présentera au départ pour la première fois.

Baptême annoncé également pour Mathis Desloges, fondeur, triple vice-champion olympique en février dernier à Milan-Cortina (10km individuel, skiathlon, relais 4 X 7,5 km) : « C’est un défi sportif sur l’étape la plus difficile du Tour. J’ai la chance de m’y attaquer dans le cadre de mon partenariat avec Julbo, entouré par des ami(e)s. J’habite dans le Vercors, je connais donc bien ces routes et j’ai déjà monté les quatre cols proposés. Je suis un éternel admirateur des cyclistes professionnels. Je m’intéresse beaucoup au monde du vélo mais je n’ai pas fait de préparation spécifique pour cet événement. Je viens surtout pour l’expérience complète du week-end, prendre du plaisir ».

Ophélie David à domicile

Après 1995, 2006, 2011 et 2022, c’est la cinquième fois que L’Étape du Tour de France s’achèvera à l’Alpe d’Huez. Les 21 virages de la montée iconique ne seront pas sur la feuille de route des engagés mais le parcours, qui passera notamment par Saint-Michel de Maurienne, Valloire ou Villard d’Arène, ne manquera pas de difficultés. Elles séduisent Ophélie David, championne du monde de ski cross en 2007, trois fois victorieuse de la coupe du monde de la discipline (2006, 2008, 2009) et également membre de la Team Julbo. À 49 ans, et après avoir aussi remporté quatre fois les fameux X Games (2007 à 2010), la Française est friande de raids et d’aventures en vélo, notamment en VTT. Raison pour laquelle elle attend le 19 juillet prochain avec une impatience non dissimulée.

« J’ai déjà fait pas mal de courses mais je ne me sens pas du tout cycliste, en fait. Je fonctionne juste au challenge, à la carotte. Et là, je ne me sens pas trop sereine pour être honnête (rires). J’habite l’Alpe d’Huez mais c’est la première fois que je vais m’attaquer à la Croix de Fer, par exemple. Les plus de 5 000m de dénivelé positif me font vraiment peur. J’ai vraiment envie de finir dans les temps. Le chrono, c’est une vraie pression. Je veux couper la ligne d’arrivée, c’est une ambition toute simple. Je suis consciente que c’est une chance de faire ce tracé mythique, c’est dingue de vivre ça. J’ai peur mais j’ai hâte ! J’avais aussi besoin d’un défi vertueux pour retrouver la forme, me sentir bien. Cette étape est un challenge idéal pour cela. »

Hutchinson X She Rides

D’autres sportifs de renom seront au départ, au Bourg d’Oisans, porte d’entrée du Parc national des Écrins qui bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel. Très dense (19 concurrents), la Team Julbo sera notamment riche d’Aurélien Ducroz, double champion du monde de freeride (2009, 2011) devenu skipper émérite, et de Paul Sulpice, qui a remporté en mars dernier dans les Hautes-Alpes le championnat du monde de kilomètre vertical en ski alpinisme U18. La Team Giro sera, elle, composée d’anciens cyclistes professionnels.

Fournisseur officiel de L’Étape du Tour de France pour la neuvième année consécutive, Hutchinson soutient le cyclisme féminin au-delà de la simple performance. La marque apporte son concours à toute aventure humaine qui valorise le sport à travers des projets qui permettent de briser les stéréotypes de genre et encouragent chaque femme à participer, se dépasser. Sur L’Étape du Tour de France, la Team Hutchinson X She Rides sera ainsi composée de 15 femmes ayant bénéficié, tout au long de l’année, d’un encadrement dédié et d’un coaching personnalisé pour affiner leur préparation. Comme l’affirme Hutchinson, porter le maillot She Rides, c’est porter une identité, une énergie collective, repousser ses limites et faire le choix d’être visible. Pour inspirer et susciter d’autres vocations.