Paul Seixas a franchi un cap majeur dans sa jeune carrière. Le prodige français a officialisé ce lundi sa participation au Tour de France 2026, à travers une vidéo diffusée par son équipe Decathlon-CMA CGM). Dans le même temps, la formation tricolore a levé le voile sur son programme pour la seconde partie de saison

Une montée en puissance vers le Tour de France

Avant de s’aligner sur le Tour de France (4 au 26 juillet), Paul Seixas suivra une préparation minutieuse. Le récent vainqueur de la Flèche Wallonne effectuera notamment un stage en altitude d’au moins deux semaines en Sierra Nevada.

Il reprendra ensuite la compétition sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 au 14 juin), une épreuve qu’il connaît déjà bien pour y avoir pris une prometteuse 8e place lors de sa première participation. Un temps envisagée, la participation au Tour de Suisse a finalement été écartée, privilégiant une course française dans sa préparation.

Le programme complet de Paul Seixas pour la seconde partie de saison 2026

Après ce bloc de préparation, le calendrier du Français s’articule autour de deux grands objectifs : le Tour de France et les Championnats du monde.

7-14 juin : Tour Auvergne-Rhône-Alpes

4-26 juillet Tour de France

11 septembre : Grand Prix de Québec

13 septembre: Grand Prix de Montréal

20 et 27 septembre : Championnats du monde

10 octobre : Tour de Lombardie

Cap sur les Mondiaux en fin de saison

Après le Tour, Paul Seixas se projettera rapidement vers son second grand objectif : les Championnats du monde de cyclisme sur route 2026, organisés à Montréal.

Sous réserve de sélection, il disputera le contre-la-montre le 20 septembre ainsi que la course en ligne le 27 septembre. Pour arriver en forme au Canada, il participera aux deux classiques nord-américaines : le Grand Prix cycliste de Québec et le Grand Prix cycliste de Montréal.

Un final prestigieux en Lombardie

La saison de Paul Seixas s’achèvera sur l’un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier : le Tour de Lombardie, dernier Monument de l’année, le 10 octobre. Une course exigeante qui devrait parfaitement correspondre à son profil.