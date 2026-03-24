Zwift présente plusieurs nouveautés pour cet été avec l’ajout de la célèbre montée de Montmartre sur la carte de Paris.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne pour cyclistes, dévoile, ce mardi, de nombreux développements produits et contenus dont les lancements sont prévus entre le printemps et l’été. Une carte de Paris enrichie, du gravel à profusion, de nouveaux vélos, de la planification dans Zwift Companion et davantage de niveaux à atteindre en course à pied comme en cyclisme, il y a de quoi satisfaire chaque Zwifteur cette saison.

Avril

Les recommandations personnalisées , récemment lancées sur Zwift, aident les Zwifteurs à passer moins de temps à réfléchir et plus de temps à rouler. À l’approche de la saison estivale dans l’hémisphère nord, les Zwifteurs ont désormais la possibilité de consulter une recommandation outdoor dans Zwift Companion.

, récemment lancées sur Zwift, aident les Zwifteurs à passer moins de temps à réfléchir et plus de temps à rouler. À l’approche de la saison estivale dans l’hémisphère nord, les Zwifteurs ont désormais la possibilité de consulter une recommandation outdoor dans Zwift Companion. Pour ceux qui préfèrent organiser leur semaine et mieux se structurer grâce à la planification, Zwift offre désormais la possibilité de planifier sa semaine directement dans Zwift Companion.

directement dans Zwift Companion. Le dernier volet des programmes Zwift Camp de cette saison hivernale arrive le 6 avril avec Zwift Camp : Breakthrough . Les cinq entraînements se concentreront sur la condition physique, tout en incluant des exercices pour améliorer la technique, la stabilité et le contrôle.

. Les cinq entraînements se concentreront sur la condition physique, tout en incluant des exercices pour améliorer la technique, la stabilité et le contrôle. La première carte entièrement dédiée au gravel arrive sur Zwift le 6 avril. Réservée aux événements, Gravel Mountain offrira l’expérience gravel la plus rapide et la plus excitante sur Zwift : de la poussière, de la vitesse et des trajectoires techniques.

L’expérience de course la plus rapide et dynamique sur Zwift commence avec la PAS Racing Series , qui apporte la performance et le style de Pas Normal Studios à une nouvelle forme de course gravel : exigeante, compétitive et raffinée.

, qui apporte la performance et le style de Pas Normal Studios à une nouvelle forme de course gravel : exigeante, compétitive et raffinée. Chaque Zwifteur connaît le plaisir d’arrondir ses sorties au kilomètre ou au mile supérieur — non pas pour se vanter, mais pour gagner un peu plus d’XP. Il y a désormais encore plus à atteindre, quel que soit le niveau. Le plafond du niveau 100 a été supprimé , offrant des centaines de nouveaux niveaux à atteindre.

, offrant des centaines de nouveaux niveaux à atteindre. Le Drop Shop Zwift est l’endroit où les Zwifteurs dépensent leurs Drops durement gagnés pour acquérir les derniers vélos et roues. Cette année, il bénéficie de sa plus grande refonte à ce jour, avec de nombreux nouveaux équipements à venir sur les 12 prochains mois. Ce printemps et cet été, 18 nouveaux vélos et 13 nouvelles paires de roues feront leur apparition.

Été

Que ce soit en participant à Zwift Camp : Breakthrough ou à l’un des plus de 1 000 entraînements proposés sur Zwift, l’option de personnaliser les champs de données en mode entraînement améliorera considérablement l’expérience. Les Zwifteurs peuvent choisir parmi 13 données biométriques, allant de la cadence (RPM) à la température corporelle, en passant par le ratio puissance/poids (W/kg).

en mode entraînement améliorera considérablement l’expérience. Les Zwifteurs peuvent choisir parmi 13 données biométriques, allant de la cadence (RPM) à la température corporelle, en passant par le ratio puissance/poids (W/kg). Zwift est la plateforme logicielle officielle du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. Pour célébrer cela, six semaines de festivités accompagneront la fièvre du Tour avec le retour du Tour Fever Challenge.