Les inscriptions pour le Roc d’Azur CIC 2026 sont ouvertes. Au programme : plusieurs nouveautés dont une cyclo de 180 km.

Le Roc d’Azur CIC 2026 est lancé. Les inscriptions en ligne pour la 42e édition, qui se tiendra du 7 au 11 octobre prochain, sont en effet ouvertes depuis ce mercredi 18 février. Avec ses 20 000 participants, répartis dans 8 catégories d’épreuves différentes, ses 300 exposants sur un Village gratuit et ouvert à tous situé sur la base nature de Fréjus et ses 100 000 visiteurs attendus, le Roc d’Azur CIC est le rendez-vous de tous les vélos. Les paysages délicieux et les routes escarpées du Var, du Massif des Maures, de Fréjus (hôte depuis 1997), Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël et d’Estérel Côte d’Azur agglomération contribuent chaque année au prestige du rendez-vous et au bonheur des participants.

Toujours plus de courses, de défis et de fun !

Pour tous les goûts, tous les âges et toutes les ambitions. VTT compétitions et randonnées, VTT à assistance électrique, vélo de route, gravel, trail, randonnée pédestre, canicross et cani-VTT depuis l’an dernier et même le « Kid Roc Draisienne » dès deux ans, l’offre des cinq jours d’aventure n’a pas d’égal. Cette année, il est à nouveau possible de prendre un dossard pour plusieurs épreuves différentes avec la volonté d’aller chercher un trophée, de repousser ses limites ou simplement de prendre du plaisir dans l’effort. Un éventail qui séduit les champions, comme Romain Bardet ou Pauline Ferrand-Prévot venus plusieurs fois sur l’épreuve, et les amateurs.

Roc d’Azur CIC et Roc Marathon pour un triple enjeu avec le Delta Plus Xtreme Roc !

La succession de Jacob Dorigoni et Giogia Marchet est déjà ouverte. Vainqueurs du Roc d’Azur CIC 2025, les Italiens vont avoir l’occasion de s’illustrer de nouveau sur cette course phare en VTT et sur le traditionnel Roc Marathon et chacun pourra même se frotter à ce beau challenge avec le pack « Delta Plus Xtreme Roc », qui combinera les 2 épreuves, avec un classement cumulé à la clé ! Chaque jour, chaque place comptera. L’attrait sportif se trouve renforcé. À noter que le programme du vendredi a été retravaillé pour permettre d’offrir le maximum de confort sur la fin de parcours du Roc Marathon, en évitant la cohabitation avec les randonnées, pour une expérience optimale.

D’autres nouveautés pour amener plaisir et confort

À chacun son pack. Le VTT loisir voit son offre améliorée également avec la création du pack « Randos Explorer », permettant d’accéder à toutes les randonnées VTT (épreuves non chronométrées) sur cinq jours en se créant son propre planning d’épreuves. Les cyclos, de leur côté, font leur retour avec la Ekoï Cyclo Roc de 90, 120 ou 180 km, qui empruntera un nouveau secteur dans un décor exceptionnel (Lac de Saint-Cassien, Massif de l’Estérel…). Celle de 180 km poussera même jusqu’à la montagne de l’Audibergue. L’offre « Gravel » se dote quant à elle, le jeudi 8 octobre, du « Canyon Gravel Roc Sprint », course gravel courte au départ de Roquebrune. Enfin, les amoureux du trail se régaleront avec deux parcours dans le Massif de l’Estérel le samedi et trois autres dans celui des Maures au départ de Roquebrune le dimanche.

Une immersion grandeur nature au cœur de paysages d’exception

Le Roc d’Azur CIC offre bien plus qu’une succession d’épreuves : c’est une véritable immersion au cœur de paysages spectaculaires entre mer, massifs et roches rouges. De Fréjus, théâtre des départs et arrivées du Roc d’Azur CIC et du Roc Marathon, à Roquebrune-sur-Argens qui accueillera la nouvelle épreuve « Canyon Gravel Roc Sprint » sur les reliefs du Massif des Maures, en passant par Saint-Raphaël, épicentre des épreuves de vélo et de trail, chaque parcours met en valeur un terrain de jeu naturel unique au cœur du Massif de l’Estérel. Les randonnées de la nouvelle offre « Randos Explorer » prolongeront l’expérience en invitant les participants à découvrir autrement le territoire, à travers Estérel Côte d’Azur Agglomération également pour les amateurs de cyclos.

Le Village et ses 300 exposants

Au-delà des épreuves sportives, le Roc d’Azur CIC est aussi un espace d’échanges et de découvertes avec un Village gratuit et ouvert à tous : nouveautés, tendances, conseils, rencontres avec les champions… Les partenaires seront d’ailleurs présents dans l’espace partenaires sur le Village tout au long de l’événement. Au programme, des animations et des rencontres avec des athlètes sur les stands des partenaires. Plus qu’une compétition, c’est un grand rendez-vous festif entre passionnés.