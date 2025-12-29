Du 16 au 18 janvier 2026, le Kortrijk Xpo accueille la 18e édition de Velofollies. Plus qu’un simple salon, c’est le véritable lancement de la saison commerciale et sportive au Benelux.

Entre nouveautés techniques, tendances gravel et présence des acteurs majeurs du marché, voici pourquoi vous devez cocher cette date dans votre calendrier.

Alors que les équipes WorldTour peaufinent leur préparation en stage hivernal, c’est en Belgique que le cœur de l’industrie va battre pendant trois jours. Velofollies s’est imposé au fil des années comme un salon « concept total », offrant une visibilité exhaustive sur ce qui fera l’actualité des pelotons et des sentiers en 2026.

Une vitrine technologique complète : de la route à l’e-bike urbain

L’intérêt premier de Velofollies réside dans sa densité. Contrairement à certains salons plus fragmentés, Courtrai rassemble l’intégralité du spectre cycliste. Pour les coursiers et cyclosportifs, c’est l’occasion unique de découvrir de près les nouveautés, les géométries des derniers cadres et d’observer ou essayer, les dernières innovations des marques présentes.

La dynamique actuelle du marché sera, sans surprise, portée par la polyvalence :

Segment toujours en hyper-croissance, le gravel occupera une place centrale avec des montures allant du « race gravel » épuré aux configurations bikepacking lourd. L’électrification mature : Que ce soit sur le segment VTT (VTTAE) avec des motorisations de plus en plus coupleuses et des batteries mieux intégrées et plus légères ou sur le segment urbain et trekking, la zone de test dédiée aux vélos électriques permettra de se faire un avis avec une véritable prise en main dynamique.

Côté accessoires, les allées regorgeront de solutions textiles techniques, de casques dernière génération et d’outils connectés, indispensables pour ceux qui chassent les watts ou le confort sur longue distance.

La Slovénie et l’expérience « Club » à l’honneur

Pour cette édition 2026, Velofollies met le cap à l’Est en accueillant la Slovénie comme pays invité. Une mise en lumière logique pour cette terre de cyclisme qui domine actuellement le classement UCI, et qui se positionne désormais comme une destination cyclotouristique majeure pour vos futurs stages ou vacances sportives.

Au-delà du matériel, le salon soigne son aspect communautaire. Les dirigeants de clubs ne manqueront pas de s’intéresser à l’application vf Clubs, un outil gratuit de gestion administrative et sportive présenté sur place, conçu pour faciliter la vie associative.

Rencontres et animations : L’ADN de la passion

Velofollies, c’est aussi la proximité avec le haut niveau. La zone de podiums sera le théâtre d’interviews, de présentations d’équipes et de « Meet & Greet » avec d’anciens pros et des coureurs actuels. C’est souvent l’occasion de glaner quelques conseils d’entraînement ou de mécanique lors des séminaires et ateliers techniques proposés tout au long du week-end.

En pratique

Pour optimiser votre visite et éviter les files d’attente, la billetterie en ligne est d’ores et déjà accessible.

Lieu : Kortrijk Xpo, Courtrai (Belgique).

Kortrijk Xpo, Courtrai (Belgique). Dates : 16, 17 et 18 janvier 2026.

16, 17 et 18 janvier 2026. Horaires et Tickets : Disponibles sur le site officiel.

Que vous soyez à la recherche de votre prochaine monture pour la saison 2026 ou simplement curieux des évolutions technologiques du millésime à venir, Velofollies reste le passage obligé de janvier.

👉 Retrouvez la liste des exposants et réservez vos accès sur www.velofollies.be