Avec l’indicateur d’aspiration et le nouvel écran progess report, Zwift apporte deux nouveautés pour une meilleure expérience.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne pour cyclistes, a annoncé, ce mardi, deux grandes nouveautés pour améliorer l’expérience dans le jeu. Le nouveau « Draft Indicator » répond à l’une des demandes majeures de la communauté, tandis que la mise à jour de l’écran de rapport post-sortie met en lumière l’investissement de Zwift dans l’entraînement puisqu’il permet désormais aux Zwifteurs de suivre la progression de leur forme, et bien plus encore, juste après chaque sortie.

Draft Indicator

Le « Draft Indicator », indicateur d’aspiration, est l’outil parfait pour les Zwifteurs qui souhaitent optimiser leur aérodynamisme en utilisant l’aspiration d’un autre coureur. Que ce soit pendant une sortie en solo ou en course, le Draft Indicator affiche désormais clairement l’aspiration prise grâce aux cyclistes devant. Plus la barre de l’indicateur d’aspiration est large, meilleure est la position. Que ce soit en course, en sortie de groupe, ou pour garder une roue dans une montée, les Zwifteurs sauront toujours quel avantage d’aspiration ils obtiennent.

Progress Report

Zwift déploie également un tout nouvel écran « Progress Report ». En s’appuyant sur le succès du suivi de forme de Zwift, les Zwifteurs peuvent désormais suivre leurs progrès après chaque sortie. Sur l’écran mis à jour, les cyclistes voient la progression de leur objectif hebdomadaire, leurs totaux de séries (streaks), leur score d’entrainement et leur statut. Le score d’entrainement représente la charge d’entraînement (intensité, durée et fréquence) sous la forme d’un indicateur facile à suivre. Les objectifs hebdomadaires sont définis en kilojoules, points de stress, calories, distance ou temps. Le statut est affiché selon le classement suivant : Prêt, En forme, Productif, Surentrainement et Désentrainement.

Le suivi de forme, également disponible dans Zwift Companion, aide les sportifs à suivre leur progression de forme dans le temps avec des graphiques historiques de mesures comme Objectifs d’entraînement, Score d’entraînement, Statut d’entraînement, Série Zwift. En plus du suivi de forme, la progression de carrière permet aux Zwifteurs d’accéder facilement à un certain nombre d’indicateurs :

Leur niveau actuel

Le nombre de points d’XP ils ont gagné lors de leur dernière sortie et combien il leur en faut encore pour gagner un niveau

ils ont gagné lors de leur dernière sortie et combien il leur en faut encore pour gagner un niveau La progression d’amélioration du vélo indique aux Zwifteurs où ils en sont dans le déverrouillage de la prochaine version de leur vélo. Chaque vélo dans Zwift est doté de 5 niveaux à débloquer, l’état d’avancement était jusque là visible dans le garage.

indique aux Zwifteurs où ils en sont dans le déverrouillage de la prochaine version de leur vélo. Chaque vélo dans Zwift est doté de 5 niveaux à débloquer, l’état d’avancement était jusque là visible dans le garage. Les succès et badges acquis

et acquis Les statistiques de performance qui sont suivis sont : les meilleures puissances annuelles sur 5 secondes, 1 minute, 5 minutes et 20 minutes, le groupe d’allure, la FTP et le Race Score, tous mis en avant sur l’écran récapitulatif.

Les deux mises à jour sont disponibles avec la dernière version du jeu, 1.104.