New York s’agrandit sur Zwift avec plus de 12 nouveaux parcours à découvrir, la plus grosse extension de la plateforme depuis cinq ans.

La carte New York de Zwift s’enrichit de parcours supplémentaires. Depuis fin octobre, avec l’étape 4 de Zwift Unlocked, les Zwifteurs pourront rouler ou courir dans la toute dernière extension de Zwift. Avec 31 km supplémentaires, il s’agit de la plus grande extension de carte depuis cinq ans pour la plateforme de fitness en ligne. La carte New York City, vue par Zwift, réserve son lot de surprises. Située 100 ans dans le futur, elle permet aux cyclistes et coureurs de découvrir la ville d’une toute nouvelle manière, grâce à un réseau futuriste de routes de verre suspendues autour de Central Park. Cette nouvelle extension emmène cependant les Zwifters au-delà de Manhattan, à travers Times Square, sur le pont de Brooklyn et jusqu’à l’historique Prospect Park. En contraste avec les montées exigeantes de Central Park, le parcours propose des routes plus roulantes et rapides.

Cette extension introduit également une nouvelle version des segments de sprint chronométrés. Situés dans le métro new-yorkais, les Zwifters y trouveront les tout nouveaux Power Segments, où seuls les watts comptent. Ces segments apparaîtront sur la carte sous la forme d’une arche lumineuse dotée d’un chronomètre. Dès que l’arche est franchie, c’est le moment de tout donner ! L’objectif est de maintenir la puissance maximale pendant la durée spécifiée.

Pour aider les Zwifteurs, l’affichage du HUD indiquera la puissance moyenne, ainsi que leurs meilleurs résultats de puissance sur 90 jours et sur un an. Des maillots récompenseront ceux qui dégagent le plus de watts, mais l’objectif principal reste la progression personnelle, avec des résultats individuels mis en avant à l’arrivée. Au total, six nouveaux Power Segments seront disponibles, permettant aux Zwifteurs de travailler leur puissance maximale sur 5, 10 et 20 secondes. Depuis le lancement aujourd’hui, les Zwifteurs disposent de 15 nouveaux parcours à explorer : 12 pour le vélo et 3 pour la course. Dans les mois à venir, 5 parcours supplémentaires seront débloqués, élargissant encore les possibilités d’exploration.

La liste complète des parcours déjà disponible :

1. Watts the Limit – 31km; 219m

2. Double Span Spin – 12.6km; 120m

3. Prospect Park Loop – 5.5km; 37m

4. Green to Screen – 28.4km; 207m

5. Double Parked – 42.4km; 330m

6. Fuhgeddaboutit – 79km; 838m

7. Spinfinity – 19.3km; 155m

8. Spinfinity Ultra 35km; 291m

9. The Greenway – 36.8km; 292m

10. Toefield Tornado – 10.3km; 53m

11. Avon Flyer – 5.1km; 30m

12. Issendorf Express – 7.3km; 53m

Ils sont complétés par 3 parcours de course à pied :

1. Prospect Park Loop Run – 5.5km; 37m

2. Toefield Tornado Run – 10.3km; 53m

3. Avon Flyer Run – 3.3km; 24m