Lapierre présente A Quiet Shift, un documentaire inédit sur Romain Bardet, à l’aube d’un nouveau chapitre.

Après plus d’une décennie au sommet du cyclisme mondial, Romain Bardet amorce en 2025 une nouvelle étape de sa carrière. Coureur respecté, reconnu pour son panache, son intelligence de course et son authenticité, il a tourné la page du haut niveau pour explorer d’autres horizons. Lapierre, partenaire de l’équipe Team Picnic-PostNL, a eu le privilège d’accompagner l’Auvergnat, sa dernière saison en World Tour sur les routes symboliques de son parcours.

Pour témoigner de ce tournant, la marque Lapierre s’est associée au studio Almo Film pour donner naissance à un documentaire à la fois subtil et immersif : A Quiet Shift – Un hommage à une carrière riche et inspirante, et le point de départ d’une nouvelle aventure vers une pratique plus libre.

Une vision partagée du cyclisme

À travers ce film, Lapierre célèbre une approche du vélo qui va au-delà de la performance : un moyen d’expression, de connexion et de liberté. Cette collaboration avec Romain Bardet reflète l’engagement de la marque envers un cyclisme humain, authentique, tourné, où la satisfaction de rouler rencontre l’exigence du haut niveau. Elle reflète l’engagement de la marque vers une pratique tournée à la fois vers le plaisir, le dépassement de soi et l’excellence sportive.

Le film est disponible sur la chaine Youtube de Lapierre depuis le 10 octobre. Lien du film.