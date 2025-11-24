« Off the MAAP » revient sur Zwift dès ce lundi 24 novembre avec trois étapes et une tenue exclusive à la clé.

L’un des partenariats les plus marquants sur Zwift revient à partir du 24 novembre avec la cinquième édition d’Off The MAAP. Cette collaboration repousse une nouvelle fois les frontières entre monde réel et univers digital. Ensemble, Zwift x MAAP dévoilent une tenue exclusive, qui ne va pas passer inaperçue ! Le concept créatif d’Off The MAAP explore un esprit commun aux deux marques : aller plus loin, pédaler plus fort et gérer sa course de manière plus stratégique, en jeu ou sur la route.

Les étapes

Étape 1 : Keith Hill After Party

Distance : 36,2 km // Dénivelé : 431 m

Étape 2 : NYC KOM After Party

Distance : 37 km // Dénivelé : 480 m

Étape 3 : Power to the Portal, puis Off The MAAP sort de la carte pour atteindre le sommet d’Old Willunga Hill dans le Climb Portal

Distance : 19,5 km // Dénivelé : 350 m

Une nouvelle tenue Zwift x MAAP

Les Zwifteurs qui termineront la série Off The MAAP débloqueront la tenue exclusive MAAP dans Zwift. La tenue sera également disponible à l’achat chez MAAP en quantités très limitées. Celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur cette collection exclusive devront terminer la série en jeu pour obtenir un lien d’achat via MAAP.cc. Les tenues seront mises en vente au terme de la série, à partir du 22 décembre.