Le Tour de Zwift est de retour du 5 au 22 janvier avec six étapes à travers les mondes virtuels de la plateforme.

Janvier est traditionnellement le mois des bonnes résolutions : reprendre une activité sportive, se fixer de nouveaux objectifs et retrouver la motivation. En 2026, les Zwifteurs auront une occasion idéale de transformer ces engagements en actions concrètes avec le retour du Tour de Zwift, l’évènement communautaire phare de la plateforme. Du 5 janvier au 22 février, des centaines de milliers de cyclistes et de coureurs du monde entier sont attendus pour se dépasser à travers les neuf mondes virtuels de Zwift. Cette édition proposera, pour chaque étape, plusieurs formats – distances longues, standards ou courtes – accessibles aussi bien à vélo qu’en course à pied, en mode sortie libre ou en mode course.

Le Tour de Zwift, c’est le rendez-vous convivial de Zwift par excellence : c’est là que la fête démarre vraiment… Chaque Zwifteur repart avec un petit souvenir de sa participation (collection de badges, déblocage d’un nouvel équipement…). Pensé pour accompagner chacun dans l’atteinte de ses objectifs de début d’année, le challenge s’étendra sur six semaines avec des sorties programmées, tout en offrant la flexibilité de sorties à la demande, afin que chaque participant puisse avancer à son rythme et faire de cette aventure sportive une véritable bonne résolution tenue.

Le programme

Pour les cyclistes, chacune des étapes du Tour durera une semaine, et une semaine de rattrapage est prévue du 16 au 22 février pour les Zwifteurs n’ayant pas pu finir toutes les étapes dans les temps. Pour les coureurs, des épreuves plus courtes d’environ 5 km seront proposées en semaine, et une course plus longue de 10 km sera disponible le week-end.

Les Zwifteurs les plus assidus pourront tenter l’exploit de réaliser l’Ultimate Challenge : compléter toutes les distances (longue, standard et courte) sur les six étapes afin de bénéficier d’un énorme bonus de 12 500 XP et de débloquer la casquette Afterparty dans son garage Zwift. Chaque Zwifteur qui termine l’Ultimate Challenge aura l’opportunité de participer au tirage au sort pour gagner un cadre Zwift Ride Smart Frame TDZ x Pedal Mafia unique en son genre. Les Zwifteurs qui souhaitent porter les couleurs du Tour de Zwift dans la vraie vie peuvent se procurer le kit Tour de Zwift Zwift x Pedal Mafia en édition limitée.