Canyon devient pertenaire de L’Étape du Tour de France, qui réunira 16 000 cyclistes sur le mythique parcours du Tour de France vers l’Alpe d’Huez.

Canyon Bicycles, leader mondial de la vente directe de vélos vient d’annoncer un nouveau partenariat de quatre ans avec L’Étape du Tour de France, devenant ainsi partenaire majeur de la cyclosportive la plus emblématique au monde. Ensemble, Canyon et L’Étape du Tour de France partagent une ambition commune : inspirer les cyclistes à rouler, à se dépasser et à vivre le cyclisme dans ce qu’il a de plus pur. Le 19 juillet 2026, plus de 16 000 cyclistes venus du monde entier prendront le départ de la 34e édition de L’Étape du Tour de France, avec un parcours de 170 kilomètres entre Le Bourg-d’Oisans et l’Alpe d’Huez. Déjà complet, l’événement représente l’un des défis les plus exigeants et les plus inspirants du cyclisme amateur. À travers ce partenariat, l’ambition de Canyon est claire : faire de L’Étape du Tour de France une référence en matière d’expérience cycliste, en s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire développés au fil de 13 années de partenariat sur le Roc d’Azur CIC. Cette expérience permet aujourd’hui à Canyon de déployer des activations éprouvées et des expériences centrées sur les cyclistes, conçues pour les accompagner avant, pendant et après l’événement.

Rodolphe Beyer, PDG de Canyon France :

« L’Étape du Tour de France incarne la passion du vélo et l’énergie d’une communauté unie par le défi. En renforçant notre engagement auprès de tous les cyclistes, quelles que soient leurs pratiques, à travers des grands rendez-vous populaires dans toutes les disciplines majeures : Gravel, triathlon, VTT avec le Roc d’azur CIC et aujourd’hui sur la route avec l’Étape du Tour de France, Canyon souhaite créer des moments de partage qui font vivre le vélo bien au-delà de la compétition. »

Yann Le Moenner, Directeur Général d’Amaury Sport Organisation :

« Déjà solidement installée dans l’univers du cyclisme mondial, nous sommes très heureux de l’accueillir en tant que Partenaire Majeur de L’Étape du Tour de France, et de permettre à nos participants de se rapprocher d’une marque animée par la même exigence de performance, le goût de l’innovation et un engagement fort en faveur de la communauté cycliste. »