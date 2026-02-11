Zwift annonce le retour des Zwift Games avec l’ambition d’ouvrir l’expérience palpitante de la course à un public toujours plus large.

Zwift, la célèbre plateforme mondiale de cyclisme indoor annonce le retour des Zwift Games du 16 février au 29 mars. Cette année, les cinq étapes principales seront renforcées par deux étapes bonus, ouvertes à toute la communauté cycliste, avec l’ambition d’ouvrir l’expérience palpitante de la course Zwift à un public toujours plus large.

Pour les cinq étapes principales et les deux étapes bonus, Zwift a créé sept parcours entièrement nouveaux, répartis dans sept mondes Zwift différents, afin de mettre à l’épreuve les compétences de tous les types de coureurs. Chaque étape principale est accessible durant une semaine. Toutes les courses seront classées selon le système de Racing Score de Zwift, avec des catégories open, avancées et femmes. Le défi monte en intensité au fil de la série, chaque étape devenant progressivement plus exigeante.

Voici les sept parcours et leur monde hôte :

Étape 1 – Kaze Kicker, Makuri – 16,8 km, 134 m

– Kaze Kicker, Makuri – 16,8 km, 134 m Étape 2 – Hudson Hustle, New York – 20,3 km, 216 m

– Hudson Hustle, New York – 20,3 km, 216 m Étape 3 – Cobbled Crown, Richmond – 24 km, 288 m

– Cobbled Crown, Richmond – 24 km, 288 m Étape 4 – Peaky Pavé, France – 30,6 km, 368 m

– Peaky Pavé, France – 30,6 km, 368 m Étape 5 – Three Step Sisters, Watopia – 37,8 km, 587 m

– Three Step Sisters, Watopia – 37,8 km, 587 m Étape bonus 6a : Epiloch TT, Écosse – 11,1 km, 94 m

: Epiloch TT, Écosse – 11,1 km, 94 m Étape bonus 6b : Crit Cade, Crit City – 15,7 km, 136 m

Le site web des Zwift Games mettra en avant la progression et le classement de chaque Zwifteur grâce au classement général pour les étapes 1 à 5, ainsi que les résultats individuels de chaque étape, y compris les étapes bonus. Le site affichera également les Zwift Games Power Metrics, qui comparent la performance de chaque coureur à son record personnel des 90 derniers jours.

Les nouveautés 2026

Dans les nouveautés de cette année, les Zwifteurs pourront avancer dans la campagne Zwift Games en parcourant ces nouveaux itinéraires à la demande dès le 13 février. Il sera possible de reconnaître les parcours de course ou de gagner de nouveaux badges, des bonus et de l’XP supplémentaire. Autre nouveauté : Zwift Games Road to Glory, une sortie de groupe guidée destinée aux nouveaux participants, se déroulera du 9 février au 20 février. Grâce à une série d’exercices guidés, elle apprendra aux Zwifteurs les bases de la compétition sur Zwift : fonctionnement des événements, moment idéal pour utiliser les PowerUps ou pour sprinter. C’est la préparation parfaite avant de prendre le départ des Zwift Games.

L’étape bonus, qui se déroulera du 23 au 29 mars, offrira aux Zwifteurs l’occasion de découvrir deux formats très différents de course :

Crit Cade, un format rapide et ludique : il utilise des PowerUps, des boosts, des zones de danger et le pilotage pour effectuer des attaques en temps réel.

il utilise des PowerUps, des boosts, des zones de danger et le pilotage pour effectuer des attaques en temps réel. L’Epiloch TT un format test de puissance : une course contre-la-montre, sans pilotage requis.

Les deux options de cette étape bonus disposeront de leurs propres classements en ligne, mais n’auront aucun impact sur le classement général principal. Une semaine de rattrapage pour les Zwift Games se tiendra du 30 mars au 5 avril. Durant cette période, les étapes 1 à 5 seront disponibles en rotation, permettant aux Zwifteurs de participer aux courses manquées ou d’améliorer leur temps.

Les partenaires de l’édition 2026

Shimano, Oakley et Wahoo ont rejoint les Zwift Games 2026 en tant que partenaires officiels. Les participants auront la possibilité de débloquer les lunettes Oakley Sphaera Strike après avoir terminé une étape, ainsi que le maillot Zwift Games 2026 après trois étapes. Une fois les cinq étapes complétées les Zwifteurs pourront débloquer le casque Oakley Velo Stelvio. En terminant six étapes un bonus massif de 6 000 XP, un ultime coup de boost sera offert pour finir en force et atteindre le niveau suivant.