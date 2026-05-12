Le champion d’Espagne Ivan Romeo prolonge son contrat avec la formation Movistar jusqu’en 2030.

L’équipe Movistar et Iván Romeo ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du jeune coureur avec la formation espagnole jusqu’en 2030. Iván Romeo, qui a rejoint l’équipe Movistar en 2023 et a renouvelé son contrat jusqu’en 2028 fin 2024, prolonge désormais son engagement de deux saisons supplémentaires. À 22 ans, Romeo s’est imposé comme l’un les leader de l’équipe depuis la saison dernière.

Au cours des saisons 2025 et 2026, Romeo a remporté six victoires professionnelles avec l’équipe Movistar. En 2025, il a remporté une étape du Tour de Valence, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre de champion d’Espagne sur route. Depuis le début de l’année 2026, il a décroché une victoire d’étape et le classement général du Tour d’Andalousie, ainsi qu’une victoire d’étape au Gran Camiño.

Iván Romeo :

« Prolonger mon contrat avec l’équipe Movistar jusqu’en 2030 me rassure énormément. Je sais que je pourrai continuer à progresser et à m’améliorer comme je l’ai fait ces dernières années, ce qui est finalement mon objectif principal. Je me sens très bien au sein de l’équipe – tout le monde le sait et je ne l’ai jamais caché. Avoir quatre années supplémentaires devant moi est un grand pas en avant, qui me permettra de poursuivre mon développement avec la même sérénité et la même confiance qu’auparavant. Ce qui me lie le plus à l’équipe, c’est la confiance mutuelle qui règne entre nous. Je me sens également un élément clé de la progression de l’équipe, et le fait que mon avis soit pris en compte est quelque chose que j’apprécie vraiment. »

« En ce qui concerne les années à venir, cela peut paraître cliché, mais je dis toujours que je veux m’améliorer un peu chaque jour, un peu plus chaque saison. Je n’ai jamais connu une année de régression – j’ai toujours été très exigeant envers moi-même et concentré sur l’amélioration. Plus le niveau monte, plus c’est difficile, mais je suis convaincu qu’en poursuivant sur cette lancée, je pourrai disputer les grandes courses. C’est la prochaine étape que je dois franchir : être régulier, remporter des victoires pour l’équipe et devenir un leader fiable. »

Sebastián Unzué, manager général de Movistar Team :

« La prolongation du contrat d’Iván jusqu’en 2030 témoigne de la confiance mutuelle et de la vision commune de l’avenir que nous avons construites au fil des années. Arrivé très jeune, il a évolué au sein de l’équipe et est devenu un élément clé, tant sur le plan sportif que personnel. Pour nous, continuer à bâtir ce projet avec lui était une priorité, et c’était tout aussi important pour lui. Lorsque les deux parties partagent cette vision claire et cette confiance, la décision s’impose naturellement. Nous sommes persuadés qu’Iván a encore de belles années devant lui et nous sommes ravis qu’il les passe avec l’équipe Movistar, alors que nous luttons pour atteindre les grands objectifs que nous nous sommes fixés. »