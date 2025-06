Ivan Romeo (Movistar Team) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025. 13 coureurs composent la bonne échappée du jour dont le maillot vert, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ou encore Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe), prétendant au classement général. Dans la dernière ascension du jour, le maillot jaune Jonathan Milan (Lidl-Trek) est définitivement distancé du peloton. La victoire s’est jouée dans l’échappée et c’est Ivan Romeo qui a été le plus malin en s’imposant en solitaire. Il devance Harold Tejada (XDS Astana Team) et Louis Barré (Intermarché-Wanty). L’Espagnol fait coup double et s’empare du maillot jaune.

𝑹𝑶𝑴𝑬𝑶 𝒀 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨 💛 Iván Romeo es nuevo maillot amarillo del Critérium du Dauphiné tras ganar un etapón ante Van der Poel y compañía. 🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #Dauphiné pic.twitter.com/R7KsggR7Fx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 10, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025

Ivan Romeo Harold Tejada Louis Barré

Results powered by FirstCycling.com