Le Criterium du Dauphiné a lieu du 8 au 15 juin. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et et Remco Evenepoel seront présents ! Voici le parcours et les favoris.

La 77ᵉ édition du Critérium du Dauphiné s’élance ce dimanche 8 juin. Créée en 1947, la course pas étapes est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. À trois semaines du Tour de France, beaucoup de favoris se donnent rendez-vous sur cette épreuve pour préparer la Grande Boucle. L’an dernier, Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) avait remporté le classement général devant Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) et Derek Gee (Israel – Premier Tech. Cette année, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) sera au départ tout comme Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Le palmarès du Critérium du Dauphiné

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2025

1ʳᵉ étape : Domérat → Montluçon (195,8 km)

2ᵉ étape : Prémilhat → Issoire (204,6 km)

3ᵉ étape : Brioude → Charantonnay (207,2 km)

4ᵉ étape (CLM Individuel) : Charmes-sur-Rhône → Saint-Péray (17,4 km)

5ᵉ étape : Saint-Priest → Mâcon (183 km)

6ᵉ étape : Valserhône → Combloux (126,7 km)

7ᵉ étape : Grand-Aigueblanche → Valmeinier 1800 (131,6 km)

8ᵉ étape : Val d’Arc → Plateau du Mont-Cenis (133,3 km)

Les favoris du Critérium du Dauphiné 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ★★★★





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★★★





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ★★





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ★★





Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★





Enric Mas (Movistar Team) ★





Guillaume Martin (Groupama-FDJ) ★





Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





La startlist du Critérium du Dauphiné 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre le Critérium du Dauphiné 2025 à la TV ?

Le Critérium du Dauphiné 2025 sera diffusé en direct sur France 3 et Eurosport.