Le Critérium du Dauphiné s’est achevé ce dimanche avec la victoire de Primož Roglič. À moins de trois semaines du Tour de France, voici ce qu’il faut retenir de cette semaine de course.

Primož Roglič de retour

On a retrouvé le Primož Roglič que l’on connaissait sur ce Critérium du Dauphiné. Dès le deuxième étape, le Slovène a montré qu’il était en forme en prenant la 2ᵉ place derrière Magnus Cort au Col de la Loge. 3ᵉ du contre-la-montre à moins de 40″ d’Evenepoel, Roglic a fait mieux que limiter la casse. Sur la 6ᵉ étape, on a retrouvé le Roglic de ces dernières années, tranchant en haut des cols, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Giulio Ciccone a essayé de résister, mais n’a rien pu faire au sommet du Collet d’Allevard face au Slovène, qui récupère le maillot jaune.

Le lendemain, Roglic remet ça, à Samoëns 1600, devant Matteo Jorgenson cette fois-ci. On a également été impressionné par l’équipe Bora-Hansgrohe lors de ces deux premières étapes de montagne. Avec Jai Hindley, Aleksandr Vlasov ou encore Matteo Sobrero, Roglic dispose d’une équipe très solide à ses côtés. Certainement par manque de course et de rythme, le Slovène a coincé sur la dernière étape. Pour huit petites secondes, il parvient tout de même à remporter le Dauphiné pour la deuxième fois de sa carrière. Une chose est sûre : on a retrouvé le Primož Roglič de ces dernières saisons et il faudra compter sur lui en juillet.

Remco Evenepoel monte en puissance

C’était l’une des grandes incertitutes au départ de ce Dauphiné 2024. Deux mois après sa grosse chute sur le Tour du Pays-Basque, Remco Evenepoel remettait un dossard. Le Belge a remis les pendules à l’heure sur le contre-la-montre en remportant l’étape devant Tarling, lui qui se plaignait pourtant de douleurs à l’épaule sur son vélo de CLM. Après avoir validé le test du contre-la-montre, le leader de la Soudal Quick-Step abordait le final montagneux de ce Dauphiné avec le maillot jaune sur les épaules.

Sur les pentes du Collet d’Allevard, premier grand test de montagne sur ce Dauphiné, le Belge ne peut pas suivre les meilleurs grimpeurs. Comme à son habitude, Evenepoel n’explose pas et cède 42″ à Roglic, qui s’empare du maillot jaune, 19″ devant Remco. Le lendemain, à Samoëns 1600, le champion de Belgique lâche à 7 kilomètres de l’arrivée et perd près de deux minutes. Sur la dernière étape, Evenepoel semblait mieux en prenant la 8ᵉ place, juste derrière Primož Roglič. Au général, le Belge termine 6ᵉ. Après un gros stage d’altitude en Sierra Nevada, Evenepoel a coincé sur les étapes de montagne, mais il reste trois semaines au Belge pour retrouver son pic de forme au départ de la Grande Boucle.

Jorgenson, le plan B de la Visma | Lease a Bike ?

Actuellement en stage à Tignes avec Wout van Aert et Christophe Laporte, Jonas Vingegaard devrait être prêt pour disputer le Tour de France. Mais le Danois sera-t-il au meilleur de sa forme ? Le doute plane. Matteo Jorgenson semble être le plan B parfait en cas de méforme de Vingegaard. Vainqueur de Paris-Nice au mois de mars, l’Américain a réalisé une très belle semaine. Ce dimanche, lors de la 8ᵉ étape, il est même passé tout proche de la victoire finale, mais échoue finalement à huit petites secondes de Primož Roglič.

En juillet, Jorgenson sera au départ de son troisième Tour de France, avec une équipe Visma | Lease a Bike affaiblie. Suite à la chute massive survenue lors de la 5ᵉ étape du Critérium du Dauphiné, Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk ont été transportés à l’hôpital et ne pourront pas disputer le Tour de France. Mattao Jorgenson aura dont un rôle essentiel aux côtés de Vingegaard. L’Américain sera le seul à pouvoir épauler le double vainqueur sortant du Tour de France en haute montagne avec son compatriote Sepp Kuss.

La surprise Derek Gee, les Français à la peine

C’est la bonne surprise de la semaine ! Révélation du Giro 2023, Derek Gee a décroché sa première victoire en World Tour en s’imposant sur la 3ᵉ étape aux Estables devant Romain Grégoire. Le Canadien a ensuite réalisé un très beau contre-la-montre pour rester dans le coup au général. 4ᵉ au Collet d’Allevard, 5ᵉ à Samoëns 1600 puis 3ᵉ au Plateau des Glières, Gee a fait preuve de régularité tout au long de la semaine, récompensée par une troisième place au classement général.

Si l’édition 2023 avait été une réussite, les Français ont été bien plus discrets cette année. 15ᵉ du classement général, David Gaudu termine ce Critérium du Dauphiné Français. Bruno Armirail est tout de même passé très proche de la victoire sur la 2ᵉ étape, en étant repris dans les derniers mètres. Hugo Page a lui pris une belle troisième place sur la 1ʳᵉ étape, seul sprint de la semaine.