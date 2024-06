Derek Gee (Israel – Premier Tceh) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. Dans l’ascension finale de la Côte des Estables (3,8 km à 4,8%), les derniers rescapés de l’échappée sont repris à moins de 3 kilomètres de l’arrivée. À 500 mètres de la ligne, Derek Gee place une belle accélération, seul Romain Grégoire (Groupama-FDJ) est capable de le suivre. Le Français lance le sprint, mais se fait déborder par Derek Gee qui s’impose en costaud. Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost) prend la 3ᵉ place à 03″. Après ses deux titres de champion national du CLM, Derek Gee signe sa troisième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune.

