Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025. Dans l’ascension finale du Col du Mont-Cenis (9.7km à 7%), Lenny Martinez attaque Enric Mas (Movistar Team) dans l’échappée et s’envole seul en tête de course. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) passe à l’offensive au sommet, mais le Danois est tout de suite pris en chasse par Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG).

🚀 🇫🇷 Lenny Martinez attaque et part en solitaire ! 🚀 🇫🇷 Lenny Martinez goes solo! #Dauphiné pic.twitter.com/FTa3LRtcMa — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

Lenny Martinez bascule avec 50″ d’avance sur le duo Pogačar-Vingegaard. Sur les cinq derniers kilomètres roulants, Martinez résiste et s’impose en solitaire au Plateau du Mont-Cenis. Il devance Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar, qui n’a pas disputé le sprint. Avec trois victoires d’étape, Tadej Pogačar remporte le Critérium du Dauphiné pour la première fois de sa carrière. Sur le podium final, il devance Jonas Vingegaard et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe). Victime d’une chute dans l’ascension finale, Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) prend la 8ᵉ place au classement général.

🚴 #Dauphiné | 🇫🇷 VICTOIRE DE LENNY MARTINEZ SUR L’ÉTAPE FINALE ! 💪 Issu de l’échappée, le Français a tout bien fait afin de lever les bras en solitaire. 📺 Le direct : https://t.co/xXfu6JRLUp pic.twitter.com/gTCfVxblgq — francetvsport (@francetvsport) June 15, 2025

Le classement de la 8ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025

Lenny Martinez Jonas Vingegaard Tadej Pogačar

Results powered by FirstCycling.com