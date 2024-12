Le Critérium du Dauphiné 2025 s’élancera de l’Allier avec une première étape tracée autour de Montluçon.

Pour son édition 2025, le Critérium du Dauphiné reste fidèle au département de l’Allier qui l’avait déjà accueilli l’année dernière à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Le Grand Départ sera cette fois-ci organisé dans la communauté d’agglomération Montluçon communauté, avec une première étape tracée sur 189 km entre Domérat et le centre-ville de Montluçon. Le rendez-vous est fixé le 8 juin pour une explication dans laquelle les sprinteurs devront se montrer solides pour tenir le rythme dans les montées du circuit final.

Il n’est pas nécessaire de remonter le temps d’un siècle, jusqu’à la victoire d’Eugène Christophe dans le Circuit du Bourbonnais 1925, pour trouver la trace d’une course de prestige à Montluçon. Un porteur bien plus récent du Maillot Jaune du Tour de France, Wout van Aert, s’y est imposé lors d’un chrono de Paris-Nice en 2022, prenant dans le même mouvement les commandes du classement général. Et l’année dernière, c’est déjà dans le département de l’Allier, mais un peu plus à l’Est, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, que s’était jouée la première étape du Critérium du Dauphiné, conclue par une victoire au sprint de Mads Pedersen.

Un final exigeant

L’un et l’autre auront peut-être l’opportunité de revêtir à nouveau une tenue de leader s’ils figurent sur la liste des partants, mais plus vraisemblablement au terme d’un autre scénario selon Gilles Maignan, qui s’est chargé de dessiner un trajet Domérat-Montluçon bien différent des 13 km qui séparaient les deux communes dans le contre-la-montre de la Course au soleil : « Cette fois-ci, il s’agit d’une étape de 189 kilomètres, comprenant une grande boucle dans le département, puis deux tours d’un circuit d’une trentaine de kilomètres ». L’éventualité d’un sprint n’est pas écartée, mais pour l’ancien champion de France du contre-la-montre, « les bosses qui se trouvent dans le final peuvent aussi tenter des attaquants, en particulier la côte de Buffon, qui n’est pas très longue, mais tout de même à 9 % de pente moyenne, et se trouve à moins de 5 km de l’arrivée ».

Voilà pour le décor des premiers débats, qui reprendront dès le lendemain matin au départ de Prémihat, pour une destination encore inconnue. L’arrivée de la deuxième étape sera dévoilée, tout comme le programme toujours montagneux de la fin de cette longue semaine de course, le 29 janvier prochain à l’hôtel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.