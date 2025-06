À moins de trois semaines du Tour de France, quels enseignements faut-il tirer de ce Critérium du Dauphiné 2025 ?

Pogačar / Vingegaard : rendez-vous le 5 juillet

Ce Critérium du Dauphiné 2025 a débuté sur les chapeaux de roue avec l’attaque de Jonas Vingegaard dès la première étape. Si c’est Tadej Pogačar qui s’est imposé dès le premier jour, le Danois a rassuré sur sa condition avec une belle deuxième place au sprint, devant Mathieu van der Poel ! Sur le contre-la-montre individuel, Vingegaard montre qu’il a bien travaillé cet exercice en stage en prenant la deuxième place à 21″ de Remco Evenepoel, tandis que Tadej Pogačar pointe à 49″.

Mais sur les deux premières arrivées au sommet, le champion du monde s’impose à deux reprises devant Vingegaard. Sur les pentes de Valmeinier 1800, le Danois perd moins de temps que la veille, car le Slovène a préféré lever le pied en tête pour gérer son effort. « Je me sentais très fort, mais je ne voulais pas non plus me cramer sur une montée aussi longue et sous une chaleur écrasante », affirmait le leader d’UAE après l’étape. Tous les feux sont au vert pour Tadej Pogačar, qui a pris l’ascendant sur Vingegaard. Mais le leader de la Visma | Lease a Bike a tout de même montré de belles choses sur ce Dauphiné. Une chose est sûre : les deux homes devraient de nouveau se livrer une belle bataille cet été, pour la cinquième année consécutive.

Mathieu van der Poel prêt pour le Tour

De retour à la compétition sur route, lui qui n’avait plus épinglé un dossard depuis Paris-Roubaix, Mathieu van der Poel a été omniprésent cette semaine. Le Néerlandais a fait preuve de régularité en intégrant le top 10 sur les 5 premières étapes dont le CLM individuel. Porteur du maillot vert jusqu’à la dernière étape, c’est finalement Tadej Pogačar qui a remporté le classement par points.

Présent dans l’échappée à trois reprises, dont deux étapes de montagne, le leader d’Alpecin-Deceuninck a multiplié les efforts en vue du Tour de France et notamment la première semaine, qui devrait lui offrir de nombreuses opportunités. Quelques semaines après sa fracture du scaphoïde, MVDP a rassuré sur son état de forme. Il faudra compter sur lui dès le 5 juillet.

Florian Lipowitz : un prétendant au podium ?

En l’absence de Primoz Roglic, tenant du titre, mais qui était absent après son abandon sur le Giro, Florian Lipowitz a brillamment endossé le rôle de leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe sur ce Dauphiné. 3ᵉ du classement général, l’Allemand a été constant tout au long de la semaine. L’ancien biathlète était le « meilleur des autres » derrière Pogacar et Vingegaard.

Même si Roglic sera présent sur le Tour de France, Lipowitz devrait également avoir un rôle de leader sur la Grande Boucle, lui qui réalisé une très bonne première partie de saison (2ᵉ de Paris-Nice, 4ᵉ du Tour du Pays-Basque et 3ᵉ du Critérium du Dauphiné), et qui pourrait se mêler à la lutte pour le podium face à Remco Evenepoel ? Réponses dans quelques semaines.

Lidl-Trek au service de Jonathan Milan

Jonathan Milan était l’un des seuls sprinters ayant accepté le défi sur ce Critérium du Dauphiné. En effet, les « grosses cuisses » n’ont eu que deux occasions de se battre pour la victoire tout au long de la semaine. Et non sans mal. Lors de sa victoire, sur la 2ᵉ étape, l’Italien a pu compter sur un très bon collectif Lidl-Trek pour l’aider à regagner le peloton après avoir été distancé.

Sur la 5ᵉ étape, même scénario, sauf que cette fois, Milan a sans doute laissé trop de plumes dans la bataille dès que la route s’élevait et n’a pris que la 5ᵉ place au sprint. Sans Mads Pedersen, Milan aura l’un des meilleurs trains et collectifs à ses côtés sur le Tour de France. S’il est idéalement lancé, on voit qui pourrait le battre à la régulière, hormis Tim Merlier ou Jasper Philipsen.

Paul Seixas / Lenny Martinez : la relève assure

Alors que Romain Bardet a donné ses derniers coups de pédales de cycliste professionnels sur les routes du Dauphiné, les jeunes français ont montré que la relève était prête ! Paul Seixas, seulement 18 ans et tout juste sorti des rangs juniors, a pris une très prometteuse 8ᵉ place au classement général, malgré une chute sur la dernière étape. Le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale a montré qu’il savait aussi bien rouler (10ᵉ du CLM) que grimper et n’a cessé d’impressionner tout au long de la semaine.

Lenny Martinez, de son côté, a été plutôt discret et décevant jusqu’au matin de la dernière étape. Après sa deuxième place sur le Tour de Romandie, on voyait le coureur de la Bahrain Victorious capable de jouer avec les plus grands et se battre pour un podium. Mais gêné par des allergies, le jeune français a perdu beaucoup de temps en montagne. Le dernier jour, Lenny est dans la bonne échappée, écœure Enric Mas dans le Col du Mont-Cenis et résiste au retour du duo Pogačar / Vingegaard pour s’imposer en solitaire. Une attaque et une gestion de course parfaite qui lui permettent de sauver son Dauphiné et faire le plein de confiance avant la Grande Messe de juillet.