Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025. Alors que cette 1ʳᵉ étape semblait promise aux sprinters, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) passe à l’offensive à 5 kilomètres de l’arrivée, tout de suite suivi par Tadej Pogačar. Avec un temps de retard, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) rejoignent le duo de tête.

🔥 Attack by 🇩🇰Jonas Vingegaard! He’s immediately followed by 🇸🇮 @TamauPogi , 🇳🇱 @mathieuvdpoel and 🇨🇴 @SantiagoBS26 ! #Dauphiné pic.twitter.com/PZK4i8OJs0

Les cinq hommes collaborent bien à l’avant, mais ne possèdent que quelques mètres d’avance sur le peloton. Malgré ce faible avantage, Tadej Pogačar s’impose au sprint devant Jonas Vingegaard et Mathieu van der Poel, qui a lancé le sprint de loin. Le champion du monde s’empare déjà du maillot jaune de leader, 4″ devant Vingegaard.

Pogačar wins an amazing finish 😲

The world champion beats Jonas Vingegaard into second, Mathieu Van der Poel into third and Remco Evenepoel into fourth after Vingegaard initiated a late breakaway on Stage 1 of the Critérium du Dauphiné.

🇫🇷 #Dauphiné pic.twitter.com/WJhR16hiXy

