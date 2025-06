Le Critérium du Dauphiné va changer de nom et devenir le Tour Auvergne-Rhône-Alpes dès la saison prochaine.

Dès son édition 2026, le Critérium du Dauphiné devient le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, fruit du soutien toujours croissant de la région qui accueille la compétition. La région Auvergne-Rhône-Alpes a permis à l’épreuve de prendre depuis plusieurs années une nouvelle dimension, en offrant encore plus de possibilités de varier les parcours. Ce changement de nom correspond à l’identité géographique que la course a acquise depuis plus de dix ans. Le partenariat a été annoncé à l’Hôtel de région de Lyon par le président du conseil régional Fabrice Pannekoucke et par Christian Prudhomme.

Nouveau nom, nouvelles couleurs

À l’issue d’une édition 2025 marquée par le sacre de Tadej Pogačar, le Critérium du Dauphiné devient le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Fruit d’une collaboration de longue date entre la région et l’organisateur de la compétition, ce changement est la suite logique du partenariat entretenu depuis de nombreuses années. Cette évolution rend hommage à un territoire dont les 12 départements ont maintenant accueilli des étapes. En explorant notamment le Massif central, les organisateurs ont un choix élargi pour proposer aux champions des parcours sélectifs et de donner des occasions de s’exprimer à tous les profils de coureurs.

Une épreuve historique dans une région de cyclisme

Depuis 1947, l’épreuve réunit les plus grands cyclistes, d’abord dans le périmètre de diffusion du Dauphiné Libéré, le journal régional créateur de la course, avec en point d’orgue les cols de légende et les stations alpines, puis sur toute l’étendue de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Préparation exigeante au Tour de France, la course a couronné les plus grands champions, à commencer par les quintuples vainqueurs de la Grande Boucle Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi le berceau de cyclistes de talent comme le néo-retraité Romain Bardet, le Clermontois Rémi Cavagna ou encore Julian Alaphilippe, qui a fait ses premières armes dans le club de Montluçon. Le territoire régional d’exception représente également une véritable opportunité pour les sportifs amateurs, de tous âges, leur permettant de s’épanouir pleinement et de cultiver leur bien-être à travers la pratique du cyclisme.