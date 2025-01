Le parcours du Critérium du Dauphiné 2025 vient d’être dévoilé. La course passera en Auvergne et accompagnera Romain Bardet pour ses derniers coups de pédales dans le peloton cycliste professionnel.

Les détails du parcours de la 77ᵉ édition du Critérium du Dauphiné ont été dévoilés ce mercredi à Lyon, à l’hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, en présence du président du conseil régional Fabrice Pannekoucke et de Christian Prudhomme. Le rendez-vous est fixé aux coureurs comme l’année dernière dans l’Allier, cette fois-ci pour une première étape entre Domérat et Montluçon le 8 juin. Le séjour auvergnat du Dauphiné accompagnera Romain Bardet pour ses derniers coups de pédales dans le peloton cycliste professionnel.

Deuxième de la course en 2016 derrière Chris Froome comme sur le Tour, le Français n’est pas le seul à avoir inscrit le Critérium à son programme : le podium du Tour de France 2024 devrait à nouveau être réuni avec Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Leur confrontation sera suivie dans les moindres détails, depuis le contre-la-montre de Saint-Péray (ét.4) jusqu’à l’arrivée finale au Plateau du Mont-Cenis, en passant par les chocs attendus sur les étapes menant aux stations de Combloux (ét.6) et de Valmeinier 1800 (ét.7).

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2025

Sur les huit jours de confrontation au menu 2025, une montée en régime progressive a été prévue. Les scénarios envisagés pour les deux premières étapes, avec des arrivées à Montluçon (ét.1) et à Issoire (ét.2), autorisent les sprinteurs à déclarer leurs ambitions, à condition de tenir la distance dans les reliefs accessibles des départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme. En quittant Brioude (ét.3), le clin d’œil à Romain Bardet est appuyé, l’enchaînement de la côte de Cornille et de la côte de la Barbate dans les vingt premiers kilomètres invitant les baroudeurs à prendre leurs responsabilités pour tenter de s’imposer à Charantonnay après 202,8 km, et un raidard propice à une attaque dans le final.

Un tout autre type d’acteurs sera observé sur le chrono du mercredi, tracé dans l’Ardèche sur une distance de 17,7 kilomètres, avec une bosse susceptible de casser les jambes des plus gros rouleurs au beau milieu du parcours menant à Saint-Péray (ét.4). Une dernière fenêtre de tir est ouverte en direction de Mâcon (ét.5) pour les sprinteurs.

Car les trois derniers jours promettent un festival, à commencer sur la route de Combloux (ét.6), qui se présente comme une revanche pour les duellistes du Tour 2023. Sur un format totalement différent du chrono remporté par Jonas Vingegaard, c’est peut-être dans la côte de Domancy, suivie immédiatement par la côte finale de la Cry pour une arrivée en surplomb de la station, que Tadej Pogačar pourrait répliquer. Les options se présenteront à nouveau sur une étape ultradynamique de 132,1 km et 4 700 mètres de dénivelé positif menant à Valmeinier 1800 (ét.7). Avec trois ascensions hors catégorie, les débats dans la station savoyarde propulseront un leader vers le succès. Il lui faudra encore défendre son maillot jusqu’au plateau du Mont-Cenis (ét.8).