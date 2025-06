Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025. Au terme des 17,4 km de ce contre-la-montre individuel, le champion du monde de la discipline a signé le meilleur temps en 20:50″, à plus de 50 km/h de moyenne. Il devance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), +21″, et Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), +38″. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) prend la 4ᵉ place à 49″. Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) prend une très belle 10ᵉ place à 1:12″. Remco Evenepoel offre la 1000ᵉ victoire de l’histoire de l’équipe Soudal Quick-Step et s’empare du maillot jaune de leader, 04″ devant Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Le classement de la 4ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025

