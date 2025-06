Suffisamment remis de sa blessure au poignet, Mathieu van der Poel sera bien présent sur le Critérium du Dauphiné.

🚨 Great news!@mathieuvdpoel has recovered sufficiently from his wrist injury and will line up this weekend at @dauphine.

Here's our full lineup for the French WorldTour stage race, kicking off Sunday in Domérat!

