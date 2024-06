Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. À 30 kilomètres de l’arrivée, alors que l’échappée a toujours près de 4 minutes d’avance, la voiture d’organisation se trompe de parcours, emmenant avec elle les six coureurs présents à l’avant. Dès le pied de l’ascension finale du Collet d’Allevard (11,2 km à 8,5%), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) part seul, mais il ne compte plus qu’une minute d’avance sur le peloton.

À 5 kilomètres de l’arrivée, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) passe à l’offensive, rapidement rejoint par Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Les deux hommes reprennent Romain Grégoire. Derrière, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) relance l’allure et le leader Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ne peut pas suivre. Primož Roglič et Ciccone parviennent à revenir sur Vlasov, qui fait le train pour son leader. Le Slovène s’impose au sprint au sommet du Collet d’Allervard. Il devance Ciccone et Vlasov. Il s’empare du maillot jaune de leader, 19″ devant Remco Evenepoel.

🔥 Une montée parfaitement gérée par 🇸🇮@rogla, pour s’emparer de la 6ème étape du #Dauphiné. Revivez le final de l’étape du jour.

🇸🇮 @rogla perfectly managed the last part of the climb to win at Le Collet d’Allevard! Relieve the final of the stage. pic.twitter.com/i6HigNSUxV

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2024