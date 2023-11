Alors qu’il s’apprête à rejoindre la formation Bora-Hansgrohe, Primoz Roglic a dévoilé une partie de son calendrier 2024.

C’est le transfert le plus inattendu de ce mercato 2023-2024. Après huit ans du côté de la Jumbo-Visma, Primoz Roglic s’est engagé avec le Bora-Hansgrohe pour les deux prochaines saisons. À 34 ans, le Slovène reste ambitieux. Lors d’une conférence de presse organisée en Slovénie, le vainqueur du dernier Giro a affiché ses ambitions pour la saison à venir. « Il existe de nombreuses courses dans le cyclisme, donc les défis sont nombreux », indique le Slovène à la RTV SLO.

Le natif de Trbovlje a également donné quelques indications concernant son calendrier. Primoz Roglic a confirmé sa participation à la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège, qu’il a remporté en 2020. Au mois de juin, le coureur de la Bora-Hansgrohe peaufinera sa préparation pour le Tour de France sur le Tour de Suisse, seule course World Tour d’une semaine qui manque à son palmarès. Champion olympique du contre-la-montre, Roglic visera également la course en ligne des JO de Paris et les championnats du monde à Zurich.