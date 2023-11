À 28 ans, James Knox a signé un nouveau contrat de deux ans avec la formation Soudal Quick-Step.

Soudal Quick-Step et James Knox ont conclu un nouvel accord, qui le verra rouler avec l’équipe jusqu’à fin 2025. Solide grimpeur, le coureur de 28 ans fait partie de la famille Soudal Quick-Step depuis 2018, date à laquelle il est devenu professionnel. Cette saison, le Britannique a pris la huitième place au classement général du Tour du Pays-Basque avant de devenir vice-champion de Grande-Bretagne de la course en ligne au mois de juin, derrière Fred Wright.

