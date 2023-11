À 37 ans et après 16 ans chez les professionnels, Thomas De Gendt va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2024.

Thomas De Gendt va disputer sa dernière saison chez les professionnels en 2024. À 37 ans, le Belge va prendre sa retraite en fin d’année prochaine. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le coureur de la Lotto Dstny affirme viser une victoire d’étape sur le Tour d’Espagne, pour ce qui sera le 25ᵉ et dernier Grand Tour de sa longue et belle carrière, où il a levé les bras à 17 reprises.

2024 will be the start of my 16th and final season as a pro. My big goals are a 6th stage win in Volta Catalunya and a 2nd stage win in Vuelta a Espana. But above all, enjoying every race i will do in my final year.

— Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) November 18, 2023