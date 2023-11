PostNL s’engage dans le cyclisme

La collaboration entre Team dsm-firmenich et PostNL n’est pas seulement un changement de nom, mais une fusion stratégique de valeurs et d’objectifs. Herna Verhagen, PDG de PostNL, exprime son enthousiasme pour ce partenariat, soulignant la vision commune de la responsabilité sociale et de la promotion du cyclisme comme un sport unificateur. PostNL, reconnu pour son engagement dans des projets sociaux via le PostNL Bijzondere Momenten Fonds, voit dans le cyclisme une plateforme parfaite pour connecter la société et encourager l’activité physique.

L’engagement de PostNL envers Team dsm-firmenich s’étend sur trois ans, couvrant les programmes Femmes, Hommes et Développement de l’équipe. Cette initiative reflète la volonté de PostNL de s’impliquer activement dans le sport, renforçant son image en tant qu’entreprise socialement responsable et innovante.

Une vision partagée pour l’avenir du cyclisme

Iwan Spekenbrink, PDG de Team dsm-firmenich, met en lumière la synergie entre les deux organisations. La collaboration avec PostNL n’est pas seulement un partenariat, mais un engagement commun pour la réussite et un avenir sain, tant sur le vélo qu’en dehors. Spekenbrink souligne l’expertise de PostNL en solutions logistiques durables, un atout crucial pour une équipe cycliste de haut niveau. La fusion des compétences et des ressources entre PostNL et dsm-firmenich offre à l’équipe une base solide pour sa croissance sportive et ses opportunités futures.

Dimitri de Vreeze, PDG de dsm-firmenich, exprime sa fierté d’accueillir PostNL en tant que co-partenaire titulaire. Cette collaboration représente une convergence d’entreprises leaders aux Pays-Bas, partageant un engagement envers l’impact sociétal et environnemental. L’alliance de ces forces promet de nombreux succès futurs pour Team dsm-firmenich PostNL.

Un changement visuel : Les rayures deviennent orange

Pour célébrer ce partenariat, Team dsm-firmenich introduit un changement notable dans son identité visuelle. Les deux rayures « Keep Challenging » de l’équipe, qui symbolisent son ADN et son engagement envers le développement individuel et l’innovation, se teinteront d’orange à partir de 2024. Cette modification reflète non seulement l’intégration de PostNL, mais aussi une nouvelle phase de croissance et d’innovation pour l’équipe.

Les vélos SCOTT de l’équipe, équipés de composants Shimano, adopteront également une nouvelle esthétique pour refléter cette évolution. La révélation complète du nouvel équipement de l’équipe est prévue pour le lundi 8 janvier.