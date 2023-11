La Jumbo-Visma va désormais travailler en étroite collaboration avec l’équipe junior JEGG-De Jonge Renner Academy.

La création de l’équipe de développement Jumbo-Visma en 2020 a marqué une étape importante dans l’histoire de l’équipe cycliste néerlandaise. Depuis, huit coureurs ont été promus dans l’équipe WorldTour. Trois autres seront promus en 2025. Dix-sept coureurs de l’équipe de développement Jumbo-Visma sont devenus cyclistes professionnels. « Les développements dans le cyclisme évoluent rapidement », déclare le directeur du développement Robbert de Groot.

News 📰 Team Jumbo-Visma is taking the next step in talent detection and development. We will enter into a close collaboration with the junior team of JEGG-De Jonge Renner Academy (@jeggdjracademy). Read more 👇 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) November 14, 2023

« L’âge moyen des coureurs du WorldTour est de plus en plus jeune »

« Lorsque nous avons créé l’équipe de développement, il n’y avait que cinq équipes professionnelles avec une équipe de développement, aujourd’hui, il y en a vingt. Il y a de plus en plus de soutien pour les coureurs talentueux, de plus en plus jeunes. Grâce à ce soutien plus intensif, ils se développent plus rapidement. Nous avons une certaine vision pour guider les coureurs juniors et U23 talentueux. En collaborant avec la JEGG-De Jonge Renner Academy, un club cycliste très respecté aux Pays-Bas avec un palmarès important et une structure professionnelle, nous voulons suivre plus intensément les coureurs talentueux dans leur développement à un stade plus précoce », poursuit Robbert de Groot.

« L’âge moyen des coureurs du WorldTour est de plus en plus jeune », ajoute le directeur sportif Merijn Zeeman. « Cela rend le rôle du développement approfondi et professionnel des talents de plus en plus important ». Grâce à la coopération entre l’équipe Jumbo-Visma et la JEGG-De Jonge Renner Academy, plusieurs coureurs CyclingClassNL (programme de formation pour les jeunes) se verront désormais proposer un programme de courses internationales sur mesure. De plus, plusieurs coureurs d’autres pays européens feront partie de l’équipe junior.