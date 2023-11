Écartés du Tour du Guangxi suite à un geste raciste, Madis Mihkels et Gerben Thijssen ont été sanctionnés par l’UCI.

Les faits remontent au 11 octobre dernier. À la veille du départ du Tour du Guangxi, de retour au calendrier quatre ans après sa dernière édition, Gerben Thijssen a publié sur son compte Instagram une image de Madis Mihkels faisant un geste raciste et discriminatoire. Les deux coureurs ont reconnu la violation de l’article 12.4.004 du Règlement UCI et ont accepté les sanctions proposées par l’UCI. « Outre le retrait immédiat du Gree Tour du Guangxi par leur équipe Intermarché-Circus-Wanty, ils devront chacun payer une amende et suivre physiquement un cours pédagogique sur la lutte contre les discriminations », annonce l’UCI.

« Après ratification des sanctions proposées par la Commission Disciplinaire de l’UCI, la procédure a été réglée au moyen d’une Acceptation des Conséquences conformément à l’article 12.6.019 du Règlement. L’UCI condamne sans équivoque toute forme de comportement raciste et discriminatoire et s’engage, à travers les Statuts de l’UCI, le Règlement UCI et ses programmes, à garantir l’intégrité, la diversité, l’inclusion et l’équité dans le cyclisme », conclut l’Union Cycliste Internationale.