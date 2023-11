Alors qu’il s’est engagé avec l’équipe Movistar, Rémi Cavagna revient avec nostalgie sur ces sept saisons passées au sein de la Quick-Step.

C’est une nouvelle étape importante dans la carrière de Rémi Cavagna. Après sept ans au sein de l’équipe, l’Auvergnat va quitter la Quick-Step pour rejoindre la Movistar en 2024. Arrivée en 2017, après une première saison dans l’équipe développement, le Français de 28 ans a progressé d’année en année pour devenir l’un des meilleurs rouleurs mondiaux. « Lorsque je me suis rendu à Dénia pour le premier camp d’entraînement avec la grande équipe, j’ai été bouleversé de réaliser que j’étais dans la même équipe que Julian Alaphilippe, Tom Boonen ou Philippe Gilbert. C’était quelque chose de formidable pour moi, un jeune de 21 ans », confie Rémi Cavagna.

“𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗹𝗳𝗽𝗮𝗰𝗸 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆!”@remicav talked about his best moments of the last seven years with Soudal Quick-Step and what makes this team so special. Read his blog here: https://t.co/rsEJBFh1R6 Photo: @GettySport pic.twitter.com/9HVfcPHrRQ — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) November 13, 2023

Au terme de ces sept saisons passées au sein de l’équipe belge, Rémi Cavagna compte 13 victoires à son palmarès, dont 6 obtenues cette année, qui font de lui le coureur français le plus prolifique de 2023. « L’un des moments les plus importants de ces sept dernières années a été ma victoire au Tour de Californie. J’ai été à l’attaque dès le début, puis j’ai laissé tomber mon compagnon à plus de 80 kilomètres de l’arrivée et j’ai gagné avec sept ou huit minutes d’avance. C’était mon premier succès en World Tour et je peux dire que tout a changé après la Californie. En y repensant maintenant, je peux dire que c’est l’une de mes plus belles victoires, avec l’étape de la Vuelta que j’ai remportée à Tolède en 2019 et les Championnats Nationaux, il y a deux ans », poursuit le Clermontois.

« Je suis triste de partir »

« Faire partie de cette équipe incroyable m’a poussé à continuer à travailler tout le temps afin de découvrir mes limites et de devenir meilleur. En même temps, cela m’a donné l’opportunité de rencontrer de nombreuses personnes extraordinaires et de nouer des liens solides qui, je le sais, dureront même si nos chemins se séparent à la fin de l’année. Cela me rend ému de penser à tous les grands moments que j’ai vécus dans l’équipe Soudal Quick-Step, il y a eu tellement de belles courses et de victoires inoubliables avec les gars. Je sais que tout le monde va me manquer, des coureurs au staff, car comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises dans le passé, le Wolfpack est et sera pour toujours ma deuxième famille, mais c’est le cyclisme. Je suis triste de partir, mais je tiens à remercier tout le monde », conclut le futur coureur de la Movistar.