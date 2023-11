Johannes Staune-Mittet, vainqueur du Giro Next Gen 2023, va disputer sa première saison chez les professionnels en 2024.

C’est l’une des pépites de la Jumbo-Visma. Le jeune norvégien Johannes Staune-Mittet va disputer sa première saison chez les professionnels en 2024 au sein de l’équipe Jumbo-Visma. Après trois saisons dans l’équipe development, le coureur de 21 ans va découvrir le niveau World Tour. « Les trois dernières saisons ont été fantastiques. Le temps est passé très vite, notamment grâce à tous les gens formidables de l’équipe. Il n’y a littéralement personne avec qui je ne m’entends pas. Je suis ravi de mon évolution. Je ne remercierai jamais assez Robbert de Groot. Il m’a aidé à faire des pas en avant, tant physiquement que mentalement. Ensemble, nous avons trouvé un bon équilibre. Robert Wagner et Sierk Jan de Haan m’ont également aidé. Avec eux comme directeurs sportifs, nous avons eu le meilleur encadrement possible pendant les courses », indique Johannes Staune-Mittet.

« Nous travaillons de manière très professionnelle »

Durant ses trois saisons dans l’équipe development, Johannes Staune-Mittet s’est illustré en terminant 2ᵉ du Tour de l’Avenir 2022, avant de remporter la Ronde de l’Isard 2022 et de triompher sur le Giro U23 cette année. « Le Giro NextGen a été mon moment fort. J’y ai passé une semaine fantastique avec l’équipe. L’esprit d’équipe était incroyable et nous a emmenés vers de grands sommets. Une partie du succès est due à l’amitié que j’ai avec les gars en dehors du vélo est particulière. Je suis convaincu que cela donne aussi des résultats. Nous travaillons de manière très professionnelle. Le staff technique a très bien pu me lire en tant que coureur. Par exemple, ils ont pu voir quand j’avais besoin de ralentir et de me reposer. Il y a un bon plan derrière le développement de chacun », affirme le Norvégien.

« Je me sens plus que prêt pour le pas en avant »

Au mois d’août, Staune-Mittet a été contraint de mettre un terme à sa saison suite à une chute sur le Tour de l’Avenir. « Ce n’était pas une blessure grave, mais nous avons décidé d’arrêter », précise le futur coureur de la Jumbo-Visma. Alors qu’il compte déjà une victoire chez les professionnels, obtenue sur le Czech Tour cette année, le Scandinave est enthousiaste à l’idée de courir en World Tour la saison prochaine. « J’ai hâte de commencer la nouvelle saison. J’espère que nous pourrons avoir beaucoup plus de succès dans les années à venir. En tout cas, je me sens plus que prêt pour le pas en avant, notamment grâce au soutien professionnel », conclut le coureur norvégien.