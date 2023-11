« Je l’ai toujours dit, la vie professionnelle est faite de collaborations, parfois de chemins qui se séparent temporairement, mais également de retrouvailles. Je suis heureux de compter pour 2024, et plus, au sein de l’effectif des directeurs sportifs de l’équipe ARKEA-B&B HOTELS un homme tel qu’Yvon Ledanois dont les qualités techniques, la vision de la course et le sens tactique ne sont plus à démontrer. Yvon est un meneur d’hommes qui sait se fondre dans un collectif et surtout en retirer sa parfaite quintessence. Notre pôle sportif avec le renfort d’Yvon Ledanois et tel qu’il est construit et articulé désormais nous confère un socle fort sur lequel les coureurs vont pouvoir s’appuyer pour continuer à aller de l’avant au niveau UCI WorldTour ».