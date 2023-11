Au terme d’une saison couronnée de 19 succès, Jasper Philipsen a reçu le Trophée Flandrien devant Remco Evenepoel.

Jasper Philipsen a reçu, ce mardi soir, le Trophée Flandrien 2023. Créée en 2003 par le journal Het Nieuwsbald, c’est un prix qui récompense chaque année le meilleur cycliste belge de la saison. Fort de 19 succès dont quatre étapes du Tour de France, Jasper Philipsen a reçu le trophée pour la première fois de sa carrière avec 584 points. Il devance Remco Evenepoel et Arnaud De Lie.

🏆 @JasperPhilipsen is crowned Flandrien 2023 by @Nieuwsblad_be. The trophy was handed over by @PeterSagan. It is the complete Belgian pro peloton that made its vote.

World champion @mathieuvdpoel was voted ‘International Flandrien’. Congratulations, both!#alpecindeceuninck pic.twitter.com/LhlsQs3sRL

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) November 8, 2023