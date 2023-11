Joshua Tarling a rejoint la famille DMT Cycling et a reçu une paire de chaussures personnalisée pour la saison 2024.

Après Tadej Pogacar, Joshua Tarling portera également des chaussures personnalisées DMT Cycling en 2024. Créée en 1978, DMT est une entreprise italienne qui fabrique des chaussures de cyclisme haute-gamme. Tarling, une jeune promesse du cyclisme international qui, à seulement 19 ans, est déjà champion d’Europe du contre-la-montre, a récemment rejoint la marque.

Une paire personnalisée pour le champion d’Europe du CLM

Séduit par le design et la qualité des chaussures à lacets DMT lors du dernier Tirreno-Adriatico, Tarling, après une excellente saison avec Ineos Grenadiers, a reçu sa chaussure personnalisée lors d’une récente visite dans l’entreprise et en a été littéralement ravi. Le modèle, une chaussure à lacets blanche teintée de bleu, présente également des détails des étoiles du champion d’Europe de contre-la-montre, conçus pour célébrer les réalisations prestigieuses du coureur né en 2004 lors de sa première année avec les grands.

Les JO 2024 dans le viseur

Champion d’Europe du contre-la-montre à Drenthe et détenteur du titre national britannique dans la même catégorie, il a décroché le bronze aux prestigieux championnats du monde de Glasgow, partageant le podium avec des géants tels que Remco Evenepoel et Filippo Ganna. En 2024, Joshua Tarling se dit impatient de montrer ses chaussures lors des courses à venir, en espérant une année encore plus mémorable avec le contre-la-montre des JO de Paris le 27 juillet 2024.