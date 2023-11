Ancienne équipe dans les années 90, Polti revient dans le cyclisme avec la formation d’Ivan Basso et d’Alberto Contador, qui va devenir Polti Kometa.

Polti, leader dans les appareils à vapeur pour le repassage et le nettoyage domestique et professionnel, et Kometa, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation des viandes de porc et de volaille, fidèle compagne de la Fondation Alberto Contador depuis 2017, sont les deux entreprises qui prêteront leurs noms à l’équipe Polti Kometa à partir de janvier 2024. Polti est de retour dans le monde du cyclisme, après avoir eu sa propre équipe dans les années 90, au côté de Kometa, qui fait partie intégrante de l’identité de l’équipe.

Francesca Polti, PDG de Polti :

« Je suis ravie de suivre les traces de mon père et de représenter une deuxième génération qui croit toujours en ce sport, non seulement comme moyen d’améliorer la visibilité de notre marque, mais aussi comme plateforme de promotion de valeurs et de principes sains. Nous nourrissons le rêve de découvrir le prochain champion et de devenir une référence pour les jeunes cyclistes, et qui sait peut-être même pour les cyclistes féminines dans quelques années. Avec Giacomo Pedranzini, PDG de Kometa, une relation de respect et de compréhension immédiate s’est établie. Nous avons découvert des points communs, partageant la même philosophie, et nous nous engageons à soutenir les talents émergents tout en encourageant un mode de vie sain à travers le sport et nos produits ».

Ivan Basso, manager de l’équipe :

« C’est un moment de grande fierté pour moi. Réussir à faire revenir un nom prestigieux comme Polti dans le monde du cyclisme est un rêve devenu réalité. Avec le soutien durable de Kometa et maintenant de Polti, nous pouvons envisager l’avenir avec confiance, sachant que nous pouvons offrir à l’équipe de nouvelles ressources et des perspectives ambitieuses. Ce partenariat représente une combinaison d’expérience et de passion, réunissant deux entrepreneurs comme Francesca et Giacomo. L’objectif est clair : créer des opportunités pour les cyclistes émergents, amener l’équipe au niveau d’excellence supérieur et l’établir comme une référence dans le monde du cyclisme ».