Cette épreuve gravel réputée pour son exigence, a vu le destin de Jalabert basculer suite à la casse de son dérailleur après 618 km de course. Retour sur une aventure interrompue par la malchance.

Une course prometteuse brisée par le sort

Laurent Jalabert, figure emblématique du cyclisme français, était en lice pour la victoire de la BikingMan X, une épreuve d’endurance extrême qui met à l’épreuve la volonté et la résilience des participants. Après une première journée de compétition, où il a brillé malgré un itinéraire mal négocié, Jalabert se positionnait en leader, prêt à affronter les 22 000 mètres de dénivelé positif du parcours marocain. Mais le sort en a décidé autrement. « Fin de l’aventure après 618km et 30h25 d’effort. Des fois ça passe, parfois ça casse. Ça a cassé pour moi au niveau du dérailleur sur une portion difficile en gravel,« a-t-il déclaré, marquant la fin de ses espoirs de victoire.

Une lutte acharnée contre le destin

La détermination de Jalabert était palpable. Revenant sur Maxime Prieur durant la nuit, il avait pris la tête de la course, engageant une bataille acharnée pour la première place. Cependant, l’incident technique a mis un terme abrupt à cette ascension fulgurante. Pendant ce temps, Prieur continue de dominer la course, suivi de près par Laurianne Plaçais et Florent Dumas, qui complètent le trio de tête. Les coureurs ont déjà franchi les deux cols les plus exigeants du parcours, témoignant de la rigueur de cette compétition.

Jalabert, un esprit sportif inébranlable

Malgré l’abandon forcé, Jalabert reste stoïque et sans regret, illustrant l’esprit sportif qui l’a toujours caractérisé. Son parcours, bien que tronqué, reste une source d’inspiration pour de nombreux fans et sportifs. À 55 ans, l’ancien champion cycliste et consultant pour France Télévisions montre que la passion du sport et le goût du défi ne connaissent pas d’âge. Son abandon, loin de ternir son image, renforce le respect et l’admiration que lui portent les amateurs de cyclisme.

Laurent Jalabert s’exprime sur Facebook :

Fin de l’aventure après 618km Des fois ça passe, parfois ça casse.

Ça a cassé pour moi au niveau du dérailleur sur une portion difficile en gravel

Aucun regret ce soir même après 9h de route pour retourner à l’hôtel Les paysages sont top ici

Un Merci tout particulier à Samir et toute sa famille pour leur accueil chaleureux

Bon courage à tous ceux qui sont encore sur la route

Le BikingMan X, une épreuve qui ne pardonne pas

Le BikingMan X est une course qui exige le meilleur des athlètes. Elle est considérée comme l’une des plus difficiles au monde. Cet incident rappelle que dans l’ultracyclisme, la victoire est aussi une question de chance et de résistance du matériel. Laurent Jalabert, avec son abandon, nous rappelle que chaque kilomètre parcouru est une victoire en soi.

La course continue pour les autres participants, mais l’histoire retiendra la ténacité et la combativité de Laurent Jalabert dans cette édition 2023 de la BikingMan X. Son abandon, loin d’être un échec, est le témoignage d’un esprit indomptable face aux aléas du sport de haut niveau.