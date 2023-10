Dates et Inscriptions : Ne manquez pas le coche !

La Zwift Academy, événement phare depuis 2016, revient du 6 novembre au 17 décembre. Les cyclistes désireux de participer peuvent s’inscrire dès le 30 octobre. Outre les entraînements spécifiques, les participants peuvent s’attendre à des bonus exclusifs et à la possibilité de décrocher des contrats au sein d’équipes professionnelles de renom.

Adaptabilité et Personnalisation : Les maîtres-mots de 2023

La version 2023 se distingue par sa flexibilité. Consciente des contraintes de chacun, la Zwift Academy propose des séances adaptées à tous les emplois du temps. Que vous disposiez d’une heure ou de 90 minutes, des sessions sur mesure vous attendent. De plus, la plateforme offre la liberté de suivre ces séances à la demande, seul ou en groupe, favorisant ainsi l’interaction et la motivation communautaire.

Bonus et Récompenses : L’incitation à se surpasser

Chaque étape franchie dans le programme est l’occasion de débloquer des récompenses. Dès la première activité, le kit ZA est offert. Trois activités complétées ? La casquette ZA est à vous. Les coureurs recevront également un casque aérodynamique après chaque course et, pour les plus assidus, une peinture ZA exclusive pour leur vélo après la réalisation des 8 activités.

Zwift Academy : Plus qu’une compétition, un tremplin vers le professionnalisme

Depuis 2016, la Zwift Academy s’est imposée comme une plateforme de détection de talents inégalée. Nombreux sont les coureurs qui, grâce à elle, ont vu leurs carrières décoller. En 2023, les enjeux sont encore plus élevés. Les candidates féminines ont l’opportunité de décrocher un contrat avec CANYON//SRAM Generation, l’équipe de développement de CANYON//SRAM Racing. Quant aux hommes, c’est l’équipe de développement d’Alpecin-Deceuninck qui pourrait les accueillir. Ces équipes, véritables passerelles vers le World Tour, soulignent l’importance et l’impact de la Zwift Academy dans le paysage cycliste mondial.