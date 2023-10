Alors que la saison sur route vient de se terminer, voici nos tops et nos flops de l’année 2023.

Nos tops :

Ben Healy

À 23 ans, Ben Healy a réalisé une saison exceptionnelle. L’Irlandais ne sort pas de nulle part. Il s’était notamment illustré en devenant champion d’Irlande en 2020 puis champion national du contre-la-montre en 2022. Cette saison, Healy a brillé dès ses premières courses en terminant 3ᵉ de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali quelques jours avant de remporter le GP Industria & Artigianato en solitaire. Sur les classiques ardennaises, il explose aux yeux du grand public en finissant 2ᵉ de la Flèche Brabançonne puis de l’Amstel Gold Race avant de prendre une magnifique quatrième place sur la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège.

Pour son premier Grand Tour, il brille sur la 8ᵉ étape du Giro et s’impose au terme d’un numéro de 50 kilomètres en solitaire. Champion d’Irlande de la course en ligne pour la deuxième fois de sa carrière puis 3ᵉ du Tour de Luxembourg, Ben Healy a réalisé une saison XXL. Annoncé comme une pépite du CLM dans ses plus jeunes années, Healy est un coureur très polyvalent, capable de briller sur tous les terrains.

Mattias Skjelmose

Auteur d’une très bonne saison 2022 en ayant remporté le Tour de Luxembourg, Mattias Skjelmose a franchi un nouveau palier en 2023. Battu par Neilson Powless (EF Education-EasyPost) à l’issue du CLM final, il termine 2ᵉ de l’Étoile de Bessèges en début de saison. Comme Ben Healy, il brille sur les Ardennaises en terminant 8ᵉ de l’Amstel Gold Race, 2ᵉ de la Flèche Wallonne derrière Pogacar puis 9ᵉ de Liège-Bastogne-Liège.

Au mois de juin, il brille sur les routes du Tour de Suisse, où il remporte une étape et le classement général devant Juan Ayuso et Remco Evenepoel, rien que ça ! Il devient champion du Danemark de la course en ligne une semaine avant de prendre le départ de son premier Tour de France. Placé au général à l’issue des cinq premières étapes, il abandonne tout espoir de bien figurer au général sur l’étape du Tourmalet. 2ᵉ du Tour du Danemark derrière son coéquipier Mads Pedersen, il termine la saison en forme en remportant la Maryland Cycling Classic en solitaire et de rentrer dans le top 10 sur le GP Cycliste de Québec et de Montréal.

Felix Gall

À 25 ans, Felix Gall a réalisé une saison de très haut niveau. Pour sa deuxième année chez AG2R Citroën Team, l’Autrichien a pris la deuxième place de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes fin mai, seulement devancé par Richard Carapaz au terme d’un beau duel à distance. Sur le Tour de Suisse, le coureur de 25 ans s’offre une victoire de prestige sur la 4ᵉ étape et s’empare du maillot jaune. En difficulté lors du contre-la-montre final, le grimpeur terminera finalement 8ᵉ du général.

Après ses bonnes performances du Tour de Suisse, Felix Gall dispute son premier Tour de France avec un rôle de coleader aux côtés de Ben O’Connor. Alors qu’il semblait hors du coup au général, le coureur autrichien réalise une troisième semaine fantastique. Présent dans une échappée de costauds, il remporte la 17ᵉ étape en solitaire et remonte à la huitième place du classement général. Sur la dernière étape de montagne, il est le seul à pouvoir suivre le rythme de de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dans l’ascension du Markstein. Auteur d’une très bonne saison, Felix Gall excelle dès que la route s’élève.

Matteo Jorgenson

À 24 ans, Matteo Jorgenson a brillé en 2023. Dès le début de saison, il s’illustre sur le Tour d’Oman en remportant une étape et le classement général de l’épreuve. Sur Paris-Nice, il prend la 8ᵉ place du classement général, au milieu des meilleurs grimpeurs mondiaux. Quelques semaines plus tard, l’Américain impressionne sur le Tour de Romandie. Seulement battu par Adam Yates, il termine 2ᵉ et marque les esprits.

Excellent rouleur-grimpeur, Matteo Jorgenson est aussi à l’aise sur les classiques, en témoigne sa belle quatrième place sur l‘E3 Saxo Classic derrière le trio Van Aert-Van der Poel-Pogacar, quelques jours avant de prendre la 9ᵉ place du Tour des Flandres. Sur le Tour de France, le coureur de la Movistar est passé proche de l’exploit lors de l’arrivée au Puy-de-Dôme, rattrapé par les poursuivants dans le dernier kilomètre. En fin de contrat avec la Movistar, Jorgenson évoluera au sein de la formation Jumbo-Visma dès la saison prochaine.

Nos flops :

Thymen Arensman

Après une année 2022 réussie chez DSM, Thymen Arensman n’a pas eu les résultats escomptés pour sa première saison chez Ineos Grenadiers. Au mois de mai, il est le coéquipier modèle de Geraint Thomas sur le Giro et parvient à prendre une belle 6ᵉ place au général au terme d’une belle dernière semaine. Mais ce sera son seul top 10 de la saison sur une course par étapes.

Sur la Vuelta, alors qu’il semblait déjà hors du coup au général, le jeune néerlandais a joué de malchance et a été contraint à l’abandon suite à une grosse chute. À 23 ans, Arensman a connu une année délicate. En 2024, le vainqueur du Tour de Pologne 2022 tentera de trouver son meilleur niveau dans une équipe Ineos qui a besoin de jeunes leaders pour performer sur les plus grandes courses.

Caleb Ewan

Une seule victoire en 2023 pour Caleb Ewan, c’était lors de la Van Merksteijn Fences Classic. Après avoir accumulé les deuxièmes places en début de saison, le sprinter australien n’a pas fait mieux sur le Tour de France. 3ᵉ à Bayonne puis 2ᵉ à Nogaro le lendemain, le coureur de la Lotto Dstny est tombé sur un os : Jasper Philipsen. En manque de forme, Ewan quittera finalement la Grande Boucle lors de la 13ᵉ étape.

Un abandon pas du goût de Stéphane Heulot, manager de la Lotto Dstny, qui a vivement critiqué le comportement de son coureur. Après deux mois sans compétition et une fin de saison délicate avec son équipe, l’Australien de 29 ans va retrouver l’équipe Jayco-AlUla en 2024, alors qu’il lui restait encore une année de contrat. L’an prochain, il tentera de retrouver son meilleur niveau, et redevenir l’un des meilleurs sprinters mondiaux.

Daniel Felipe Martinez

Alors qu’il avait très bien commencé la saison en remportant le Tour d’Algarve à l’issue du contre-la-montre final, Daniel Felipe Martinez a réalisé une saison décevante. Alors qu’en 2022 il terminait 3ᵉ de Paris-Nice et remportait le Tour du Pays-Basque, le grimpeur colombien était loin de son meilleur niveau tout au long de l’année 2023. Sur le Tour de France, il ne prend pas le départ de la 15ᵉ étape après avoir chuté la veille.

Après trois saisons mitigées au sein de l’équipe Ineos Grenadiers, Daniel Felipe Martinez va rejoindre la Bora-Hansgrohe dès la saison prochaine. Le grimpeur colombien sera un renfort de poids pour la formation allemande. Aux côtés de Primoz Roglic, Jai Hindley ou encore Aleksandr Vlasov, Martinez tentera de retrouver son meilleur niveau et devrait pouvoir jouer sa carte personnelle sur certaines courses.

Sam Bennett

Malgré trois victoires cette saison (une étape du Tour de San Juan et deux étapes du Sibiu Cycling Tour), Sam Bennett a connu une année difficile. En manque de résultats, le maillot vert du Tour de France 2020 est passé proche de la victoire sur la première étape de Paris-Nice, mais n’a été aligné sur aucun des trois Grands Tours par son équipe Bora-Hansgrohe.

À 33 ans, l’Irlandais devrait quitter la Bora-Hansgrohe à l’issue de la saison. De nombreuses rumeurs l’annoncent chez AG2R Citroën Team, où il serait de nouveau en mesure de participer aux plus grandes courses du calendrier et tenter de retrouver de la confiance.