Un Engagement Renouvelé en Faveur de la Réussite

Neilson Powless, désormais père, voit son ambition atteindre de nouveaux sommets. Son extension de contrat jusqu’en 2027 avec EF Education-EasyPost est le témoignage de la confiance mutuelle entre le coureur et son équipe. L’expérience acquise depuis son intégration dans l’équipe en 2020, a forgé le champion que nous connaissons aujourd’hui. Ses victoires dans des compétitions telles que la Donostia San Sebastian Klasikoa, la Japan Cup, l’Étoile de Bessèges et le Grand Prix Cycliste la Marseillaise, reflètent son évolution constante.

Du soutien chez EF Education-EasyPost

Au sein de l’équipe EF Education-EasyPost, l’ambiance fraternelle et le soutien inconditionnel semblent être les ingrédients clés du succès de Powless. La diversité et l’ouverture d’esprit au sein de l’équipe, combinées à une préparation minutieuse, font ressortir le meilleur de chaque coureur, créant une dynamique de groupe propice à l’excellence annonce la formation.

Vers de nouveaux défis

La polyvalence de Neilson sur la route le positionne comme un adversaire redoutable, que ce soit dans les montées ardues du Tour de France ou sur les pavés belges. Son désir d’explorer de nouveaux horizons, soutenu par son équipe, le pousse à repousser ses limites et à viser les classiques du printemps et les Monuments. Les objectifs de Neilson pour les années à venir sont clairs : remporter une classique pavée, un Monument et continuer à briller dans les championnats du monde et les Olympiades.

Un Avenir prometteur

Les liens tissés sur et en dehors des pistes contribuent à la confiance mutuelle entre Neilson et ses coéquipiers, essentielle dans les moments critiques des courses. Les sacrifices des membres de l’équipe en faveur de Neilson ne font que renforcer sa détermination à exceller. Avec des ambitions renouvelées et un soutien indéfectible de son équipe, l’avenir s’annonce radieux pour Neilson Powless.