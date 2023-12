Pour la dixième saison de l’équipe dans le peloton professionnel, Israel – Premier Tech arborera un nouveau maillot pour la saison 2024.

Israel – Premier Tech vient de dévoiler son nouveau maillot bleu pour la saison 2024 afin de marquer la 10ᵉ année de l’équipe dans le peloton professionnel. Le kit, produit par Ekoï, s’inspire du maillot édition spéciale du Giro d’Italia 2023 de l’équipe avec tout en conservant l’identité israélienne bleue et blanche de l’équipe. Conçu par Élie Desgreniers de Premier Tech, le maillot présente des manches contrastées en bleu et blanc.

Kjell Carlström, directeur général d’Israel – Premier Tech :

« Nous avons adoré tous nos maillots en 2023, mais lorsque nous réfléchissons à notre look 2024, nous revenons sans cesse au design du Giro d’Italia. Après avoir privilégié un design abstrait en 2023, nous voulions que notre design pour 2024 soit audacieux, épuré et élégant et sur lequel nous puissions nous appuyer dans les années à venir. Nous avons hâte de voir le nouveau look du peloton pour la première fois au Tour Down Under ».