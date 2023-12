GFR, la branche allemande d’Amaury Sport Organisation (A.S.O.), devient le nouvel organisateur de la Bemer Cyclassics Hamburg.

GFR, filiale allemande d’ASO, devient le nouvel organisateur Bemer Cyclassics Hamburg et détient désormais les trois courses cyclistes les plus importantes d’Allemagne. La Bemer Cyclassics et Eschborn-Frankfurt, la classique allemande du 1ᵉʳ mai, sont les deux seules courses du WorldTour en Allemagne. GFR organise également le Deutschland Tour, la seule course par étapes allemande dans la catégorie hommes. Outre les professionnels, 25 000 athlètes amateurs participent à ces trois événements.

Yann Le Moënner, directeur général d’A.S.O. :

« Nous sommes très heureux de compter désormais la BEMER Cyclassics parmi les événements cyclistes que nous organisons et qui sacre depuis près de trente ans les meilleurs sprinteurs du monde. L’Allemagne est l’un des territoires de prédilection pour A.S.O. qui souhaite y développer encore davantage le sport cycliste pour tous dans le sillage du Deutschland Tour relancé en 2018 et de la classique Eschborn-Frankfurt qui réunit des milliers de passionnés chaque 1er mai. Notre vision est basée sur l’intensification de l’animation sportive de la course et sur le développement de l’expérience vécue par les participants dans toutes les catégories d’âge au sein de cyclosportives et d’animations adossées à l’épreuve professionnelle. La BEMER Cyclassics de Hambourg ne fera pas exception et nous avons toutes les raisons d’être enthousiastes pour l’avenir. »