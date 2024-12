Courtisé par plusieurs écuries, Jarno Widar continue avec Lotto, dans l’équipe développement en 2025, avant d’intégrer la World Tour dès 2026.

Après avoir perdu Maxim Van Gils il y a quelques jours, la Lotto Dstny vient d’annoncer la prolongation de contrat de Jarno Widar. Le premier vainqueur belge du Giro Next Gen a signé un contrat de trois ans. Le jeune talent de haut niveau restera au sein de l’équipe de développement ambitieuse et prestigieuse pour la saison à venir, après quoi il passera au peloton professionnel, où il courra pour l’équipe jusqu’en 2027 au moins. Avec ce contrat amélioré, Lotto Dstny continue de mettre en avant sa mission de contribuer au développement des jeunes talents.

Jarno Widar :

« Chez Lotto, j’ai toutes les opportunités dont j’ai besoin pour continuer à construire ma carrière. Au cours des trois prochaines années, nous pourrons continuer à développer ensemble un grand projet dont les bases ont déjà été posées la saison dernière. Le Giro Next Gen et le Tour de l’Avenir, ainsi que les Championnats d’Europe et du Monde, seront des objectifs clés pour la saison prochaine. À côté de cela, je pourrai vivre de grandes courses à mon rythme. Je sens que l’équipe fait tout son possible en termes de performance pour que cela soit un succès et j’attends avec impatience la saison à venir. »

Stéphane Heulot, PDG de Lotto Dstny :

« Jarno Widar a prouvé cette saison qu’il avait un potentiel exceptionnel. Il est non seulement devenu le premier Belge à remporter le Giro Next Gen, mais il a également remporté le difficile Tour des Alpes Isère et le Tour de la Vallée d’Aoste. Son développement au sein de l’équipe est le résultat d’une approche ciblée et d’un accompagnement étroit de notre équipe de performance, où talent, ambition et science se conjuguent. Il est, avec nos autres coureurs prometteurs, la preuve que nous devons continuer à promouvoir notre philosophie fondamentale : soutenir les jeunes talents. »

« Le fait que Lotto, en cette année de célébration du 40ᵉ anniversaire de l’équipe grâce à son sponsor principal, la Loterie Nationale, puisse conserver l’un des plus grands jeunes talents du cyclisme belge est un signe prometteur pour l’avenir. Au cours des trois dernières années, environ 25 coureurs de l’équipe Lotto Dstny Development ont fait le saut vers le peloton professionnel. Certains partent après quelques années, tandis que d’autres restent dans l’équipe jusqu’à leur retraite. L’équipe de développement a à elle seule remporté 35 victoires la saison dernière. Les pros en ont ajouté 25 de plus et les dames ont décroché 6 victoires. Mais une chose est sûre : l’équipe offre aux jeunes talents l’environnement pour grandir, saisir les opportunités et s’épanouir ».