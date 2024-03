Suite à sa chute lors d’À travers la Flandre, Wout van Aert souffre d’une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées.

Le Bilan médical est lourd pour Wout van Aert. Tombé violemment à 68 kilomètres de l’arrivée d’À travers la Flandre, le Belge s’est fracturé la clavicule et cassé plusieurs côtes. Comme redouté, le coureur de la Visma | Lease a Bike va manquer les classiques à venir : Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race, qui étaient son premier grand objectif de la saison. Une course contre-la-montre début maintenant pour Wout van Aert qui doit disputer le Giro début mai. Pris également dans la chute, Jasper Stuyven (Lidl-Trek) s’est fracturé la clavicule et renonce, lui aussi, aux prochaines classiques.