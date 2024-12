C’est officiel, Maxim Van Gils portera les couleurs de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe en 2025.

Quelques jours après l’officialisation de son départ de la Lotto Dstny, Maxim Van Gils s’est engagé avec la Red Bull Bora-Hansgrohe. Avec cette recrue, la formation allemande ajoute un autre jeune coureur après les arrivées de Laurence Pithie ou encore Finn Fisher-Black. Des résultats de premier ordre, des Strade Bianche à Milan-Sanremo, des Ardennaises à Francfort jusqu’à la course d’automne de Montréal, ont marqué la saison du Belge de 25 ans.

Maxim Van Gils :

« Je suis fier de m’engager avec la Red Bull Bora-Hansgrohe. J’ai ressenti un lien particulier avec l’équipe dès le premier instant. Maintenant, je veux travailler dur avec eux pour atteindre de grands objectifs. Mon aventure avec les nouvelles couleurs commence demain ! »

Ralph Denk, manager Red Bull-Bora-Hansgrohe :

« Je suis reconnaissant qu’après que Maxim ait exprimé son désir de changer d’équipe, son conseiller, Stéphane Heulot, et moi-même ayons géré la situation de manière professionnelle. C’est ce qui a rendu le transfert possible. Maxim a obtenu des résultats de premier ordre du printemps à l’automne. Ce n’est pas un hasard si l’on termine sur le podium à Strade et dans les Ardennes, surtout à un si jeune âge. Cela montre de la force, mais aussi du potentiel. Nous allons continuer à développer cela avec notre structure de performance. »