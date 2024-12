C’est désormais officiel, Tom Pidcock portera les couleurs de la Q36.5, équipe de deuxième division, pour les trois prochaines saisons.

Tom Pidcock va rejoindre l’équipe Q36.5 Pro Cycling Team en 2025. Après l’annonce de son départ d’Ineos Grenadiers, la formation suisse a officialisé la venue du Britannique, qui a signé un contrat de trois ans. En s’engageant au sein de la formation Q36.5, Pidcock endossera le rôle de leader unique sur les classiques et sur les Grands Tours, si invitation il y aura.

Things are about to get lit with @Q36_5ProCycling 🔥

I’m excited to join the team for the next 3 years!

Read more – https://t.co/9BDzFUwUlI#RacingTheFuture

🎥 : Calvin Cheung pic.twitter.com/fuxtMGldFR

— Tom Pidcock (@tompidcock) December 6, 2024