Sans équipe depuis son départ d’Ineos Grenadiers, Elia Viviani s’est engagé pour une saison avec la Lotto Cycling Team.

À la veille du début de la saison classique de printemps, Elia Viviani rejoint, pour une saison, l’effectif de 25 coureurs de Lotto Cycling Team. À 36 ans, Elia Viviani peut se targuer d’un palmarès impressionnant. Il a remporté l’or olympique dans l’omnium sur piste et est devenu deux fois champion du monde dans la course à élimination. Il a remporté cinq victoires d’étape et le classement par points du Giro d’Italia, trois victoires d’étape sur la Vuelta et une sur le Tour de France. Il est également devenu champion d’Italie et d’Europe sur route.

Elia Viviani :

« Je suis très heureux de prolonger ma carrière avec Lotto. Je veux avant tout continuer à sprinter pour des victoires, mais je veux aussi partager mon expérience avec cette jeune équipe. Je suis prêt à assumer ce rôle, à donner des conseils à mes nouveaux coéquipiers, qu’ils soient sprinteurs ou non, et à les aider à grandir. »

« À 36 ans, je suis toujours très motivé. Je suis toujours un sprinteur. Je veux gagner. Après m’être concentré sur les Jeux olympiques et le cyclisme sur piste l’été dernier, ce n’était pas facile de trouver une équipe, car je n’avais pas pu faire mes preuves sur la route. Mais Stéphane (Heulot, ndlr) a entendu parler de ma situation et tout d’un coup, les pièces du puzzle se sont mises en place. Ma femme, Elena Cecchini, m’a d’ailleurs précédé. Elle a couru pour Lotto en 2015 et était absolument ravie que je roule pour l’équipe belge (rires). »

Stéphane Heulot, PDG de Lotto Cycling Team :

« Je connais Elia Viviani depuis dix ans, nos chemins se sont croisés dans les équipes précédentes. C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer son arrivée et de l’accueillir dans notre équipe. Elia apporte une grande expérience qu’il pourra partager avec nos jeunes coureurs, et en même temps, je suis convaincu qu’il a encore un rôle important à jouer dans les sprints. »